Sæsonbestemt sædkvalitet: Mænds sæd er mest mobil om sommeren

Ny forskning viser, at mænds sædceller er mest mobile om sommeren og mindre mobile om vinteren. Studiet undersøgte sædprøver fra over 15.000 potentielle sæddonorer i Danmark og Florida.

Et nyt forskningsresultat indikerer, at mænds sædceller udviser højere mobilitet om sommeren og lavere mobilitet i de koldere vintermåneder.

Dette mønster blev observeret i en omfattende analyse af sædprøver fra over 15.000 potentielle sæddonorer, både i Danmark og i Florida, USA. Alle deltagere var mellem 18 og 45 år og havde ansøgt om at donere sæd. Forskerholdet anvendte computerassisteret sædanalyse til at vurdere sædvolumen, sædkoncentration og, vigtigst af alt, sædcellernes evne til at bevæge sig effektivt i en lige linje.

Resultaterne viste et tydeligt og konsistent mønster: Juni og juli bød på de højeste niveauer af sædmobilitet, mens december og januar registrerede de laveste. For at undersøge, om temperaturudsving kunne være en direkte årsag, analyserede forskerne også temperaturdata fra de 74 dage forud for hver sædprøve, da det er den tid, sædceller typisk bruger på at udvikle sig. Overraskende nok fandt de ingen klare beviser for en direkte sammenhæng mellem temperatur og sædkvalitet.

Dette antyder, at andre faktorer, der varierer med årstiden, kan spille en afgørende rolle. Studiet peger på, at sæsonbestemte livsstilsændringer sandsynligvis er mere betydningsfulde end selve temperaturen. Allan Pacey, medforfatter af studiet, udtaler til Live Nation: »Det faktum, at sæsonudsvingningen fortsatte, selv efter vi havde taget højde for omgivelsestemperaturen, fik os til at tro, at andre livsstilsfaktorer kunne være vigtige.

« Han nævner potentielle faktorer som kostændringer, øget fysisk aktivitet og mere eksponering for sollys. Dog understreger han, at disse faktorer ikke blev direkte målt i studiet, og derfor forbliver spekulationer. Forskerne overvejer, om par, der forsøger at blive gravide i Danmark og Florida, potentielt kan have større succes om sommeren. Ikke alle er dog overbeviste om studiets implikationer.

Sherman Silber, en uafhængig urolog og direktør for en amerikansk fertilitetsklinik, udtrykker skepsis over for, om de observerede variationer i sædmobiliteten faktisk har en mærkbar indvirkning på fertiliteten. Han argumenterer for, at forskellene er for små til at have en biologisk betydning. Han udtaler til Live Science: »Forskellene, der rapporteres i denne undersøgelse, er meget, meget små og gør ingen forskel overhovedet biologisk set.

