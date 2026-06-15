Sørine og Peter Viggo: To modsatte perspektiver på livets spørgsmål

I en liveoptaget samtale under festivalen på Bornholm udveksler præst Sørine Gotfredsen og forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen deres fundamentalt forskellige tilgange til livet, døden og det eksistentielle, mens de også reflekterer over, hvad et liv i krigens skygge har betydet for hans holdning.

Sørine Gotfredsen har brugt det meste af sit liv på at tænke over, hvorfor hun er sat på jorden. Det har Peter Viggo Jakobsen ikke.

Foran et veloplagt publikum i et propfuldt telt på Bornholm talte præst Sørine Gotfredsen med forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen, og det stod hurtigt klart, at de to har grebet livet an på to forskellige måder. Hvor Sørine Gotfredsen har brugt store dele af sit liv på at tænke over sin grund til at være sat på jorden, hvordan hun har det med sin egen dødelighed, og om der mon eksisterer en evighed, så er det ikke tanker, der optager Peter Viggo Jakobsen.

Der var god stemning og flere grin, da Sørine Gotfredsen og Peter Viggo Jakobsen diskuterede deres forskellige syn på livet. Han forholder sig til det konkrete i livet og gider ikke bruge tid på det, vi ikke ved, eller det han ikke kan kontrollere. Heller ikke når det kommer til at tvivle på sin egen formåen, er de to ens.

Peter Viggo Jakobsen har en grundlæggende følelse af at være god nok; han er taknemmelig over det liv, han er blevet givet. De to taler også om, hvad det har gjort ved Peter Viggo Jakobsen at beskæftige sig med krig og tragedie i så mange år, og om det har ændret hans forhold til døden. Det var sidste afsnit af "Sørine & Livskraften" inden sommerferien, men podcasten vender tilbage igen i slutningen af august.

Der var så proppet i det lille telt, at folk måtte tage alternative siddepladser i brug for at få et glimt af Sørine Gotfredsen og Peter Viggo Jakobsen. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til





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