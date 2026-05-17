Søren Torpegaard Lund uddanner Eurovision-succes

Søren Torpegaard Lund, der var Danmarks Eurovision-håb i konkurrencen i Wien, har opnået en sjetteplads med sangen `Før vi går hjem`. Med det succesfulde gennembrud kan han fejre med en velfortjent juleferie sammen med sin familie i Danmark.

Et halvt års arbejde med melodigrandprixet er slut efter Eurovision-finalen for Søren Torpegaard Lund. Søren Torpegaard Lund har leveret den bedste danske placering i det internationale melodigrandprix i 13 år, og det er Danmarks Eurovision-håb meget stolt over.

Da han gik ned fra scenen, havde han det sådan, at det ikke kunne blive bedre. Mit mål var at give ultimativt slip, og det dér var det ultimative slip for mig, fortæller han til den fremmødte presse i Wiener Stadthalle i Østrigs hovedstad, Wien, efter finalen. Jeg gik ikke op og var bange. Jeg stolede på mig selv.

Jeg var stolt af det, vi kom med. I mine øjne nailede vi den kontakt og den samhørighed, som var vores mål. Lige så snart jeg gik ned fra scenen, flæbede jeg, fordi jeg har fået lov til at være med i Eurovision, udbryder han. Med den præstation fulgte en syvendeplads til sangen `Før vi går hjem`, da seernes og fagjuryernes point var lagt sammen.

Med kulminationen på årets internationale melodigrandprix lørdag aften og nat slutter en intens tid med prøver, træning og tonsvis af interviews for Søren Torpegaard Lund. Jeg håber, der er noget tequila, lyder det fra ham





