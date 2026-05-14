Ofte er de danske bidrag gledet ubemærket gennem konkurrencen uden for alvor at sætte ild til hverken bookmakerne eller publikum. Men i år blæser nye vinde over dansk Melodi Grand Prix .

Søren Torpegaard Lund har på rekordtid udviklet sig til et af de varmeste navne i årets Eurovision-felt, og optimismen breder sig som ringe i vandet blandt både eksperter og spilentusiaster. Inden torsdagens semifinale regnes danskeren som en massiv favorit til at gå videre, og hos bookmakerne ligger Danmark helt fremme som tredje største favorit til at vinde hele konkurrencen.

Hos Danske Spil mærker man tydeligt begejstringen blandt danskerne. Ifølge oddssætter og Eurovision-ansvarlig Peter Emmike Rasmussen har interessen nået et niveau, man sjældent har oplevet tidligere.

"Vi er vant til, at en overvægt af vores kunder oddser på dansk succes, men slet ikke i så ekstrem grad, som vi har set i år, hvor to tredjedele af spillene er på en samlet, dansk sejr," siger han i enSærligt nummeret ‘Før vi går hjem’ ser ud til at have ramt noget hos publikum. Ifølge Danske Spil er sangen blevet langt mere end endnu et grandprix-bidrag og beskrives som en sang, der allerede nu har potentiale til at leve videre længe efter konkurrencen.

Hvis Søren Torpegaard Lund ender øverst på podiet lørdag aften, forventer selskabet at skulle sende gevinster ud for op mod fem millioner kroner. Det danske bidrag spås gode muligheder for topplaceringer både hos tv-seerne, og især hos fagjuryerne rundt om i Europa, vurderer Peter Emmike Rasmussen





Jette Lund og hendes mand bliver ekskluderet fra Dansk Folkeparti – årsagen til valgtaktik med valgplakaterEfter at have været medlem af Dansk Folkeparti siden 2014, er Jette Lund og hendes mand, Mikael Lund Jensen, blevet ekskluderet fra partiet. Partisekretær Erik Bjørn skriver, at årsagen er samarbejdsproblemer og manglen på tillid til Jette Lunds loyalitet over for partiet.

Søren Torpegaard Lund's Eurovision-sang ændret efter Grand Prix-sejrSøren Torpegaard Lund, the Danish Eurovision hopeful, had to change the lyrics of his winning song 'Før vi går hjem' after the Danish Grand Prix due to Eurovisions' strict ban on profanity.

Eurovision-boldt tør om Danmarks billetIngen dansk deltager for pladserne i lørdagens finalekurve. Søren Torpegaard Lundlyst efter semifinalen

Søren Torpegaard Lund klar til Eurovision: Beholder det vindende show fra DMGPDet danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund tager sit prisvindende sceneshow med til Wien, komplet med den ikoniske blå boks og nye pyro-effekter.

