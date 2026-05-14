Søren Torpegaard Lund klar til Eurovision: Beholder det vindende show fra DMGP

Det danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund tager sit prisvindende sceneshow med til Wien, komplet med den ikoniske blå boks og nye pyro-effekter.

Når Søren Torpegaard Lund træder ind på den store scene til Eurovision -semifinalen på torsdag, vil det ikke blot være som en sanger, men som en kunstner, der bringer et gennemtænkt univers med sig.

Valget om at beholde det sceneshow, der sikrede ham sejren ved Dansk Melodi Grand Prix med den fængende sang 'Før vi går hjem', er ikke tilfældigt. For Søren og hans team er dette show ikke bare en kulisse, men en integreret del af sangens sjæl. De føler en dyb forelskelse i den visuelle præsentation, og efter mange overvejelser er de nået frem til, at intet andet kunne komplementere musikken lige så præcist.

Selvom presset er stort, når man rykker fra en national scene til en international arena, har troen på det originale koncept været drivkraften bag beslutningen om genbrug. Centralt i dette show står den massive kasse, som fungerer som både rekvisit og scenografisk anker. Det er ikke en hvilken som helst boks; den er et teknisk vidunder på 229 centimeter i højden og 218 centimeter i bredden, med en samlet vægt på hele 275 kilo.

Konstruktionen består af robust træ kombineret med en blød PVC-plast, hvilket gør det muligt for Søren at både kravle oven på den og blive skubbet ind i den af sine dansere uden risiko for skader. Men vejen til Wien var ikke uden bump. Der opstod betydelige logistiske udfordringer, da det viste sig, at boksen i sin oprindelige form var for tung og bred til de ramper, der fører op til den store Eurovision-scene.

Det krævede hårdt arbejde og præcise beregninger fra kulisseholdet for at sikre, at boksen kunne godkendes til brug. Søren indrømmer lettet, at dette ikke var hans personlige hovedpine, men han udtrykker stor taknemmelighed over, at teamet kæmpede for at bevare den originale boks frem for at bygge en mindre udgave. Det visuelle udtryk er gennemsyret af en specifik symbolik, hvor isfuglen spiller hovedrollen. Den karakteristiske blå farve på kassen er direkte inspireret af fugleartens farverige fjerdragt.

Denne forbindelse går dybere end blot farvevalg; i den danske finale startede Søren sin optræden iført en hvid t-shirt med et motiv af netop en isfugl, og passionen for fuglen er siden blevet permanent i form af en tatovering på hans krop. Ved at bringe denne farvepalette og symbolik med til Østrig, skaber han en rød tråd mellem sin personlige identitet og den kunstneriske præsentation.

Det handler om at skabe et sammenhængende billede, hvor hver detalje understøtter fortællingen i sangen og skaber en genkendelighed for det danske publikum. Selvom fundamentet er det samme som i Danmark, er der foretaget strategiske opdateringer for at tilpasse showet til Eurovision-formatet. Søren har fået et helt nyt outfit, der skal matche den store scenografi og det internationale lysshow, og vigtigst af alt er der blevet tilføjet et element, som ingen Eurovision-optræden er komplet uden: fyrværkeri.

Som en selvbekendt 'pyro-dreng' har Søren længe drømt om at inkludere ild på scenen, og integrationen af pyroteknik forventes at give showet det nødvendige løft for at fange opmærksomheden hos millioner af seere på tværs af Europa. Ilden skal ikke blot være pynt, men fungere som et visuelt klimaks, der understreger sangens energi og dynamik. Siden starten af maj har Søren Torpegaard Lund opholdt sig i Østrig for at finpudse hver eneste bevægelse.

Sammen med sine fem dedikerede dansere har han brugt utallige timer på at øve sig i det rum, hvor de skal præstere. Selvom scenen i Wien er markant større end den, han mødte i Frederikshavn, frygter han ikke, at showet vil virke lille eller blegne i mængden. Tværtimod mener han, at boksen hjælper med at skabe et intimt og lukket univers, som fungerer uanset omgivelsernes størrelse.

Det er denne følelse af at have sin egen lille verden deroppe, som giver ham ro og selvtillid. Når han endelig står i anden semifinale på torsdag, er han klar til at dele denne vision med hele verden via DRTV og DR1, i håbet om at bringe Danmark videre i konkurrencen og skabe et mindeværdigt øjeblik for alle seerne





