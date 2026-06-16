Søren Kierkegaards Verden: Museum eller kanon?

Politikerne i Københavns Kommunes borgerrepræsentation havde lovet, at Søren Kierkegaards Verden ville åbne i det gamle Universitetsbibliotek i Fiolstræde i sommeren 2026. Men hvor er Søren i dag? Søren Kierkegaards Verden skal være et formidlingsmuseum for vores store filosofiske stolthed, men kritikerne mener, at vi har en litteraturkanon, som ikke afspejler den vigtige litteratur. Kan Anders Thyrring Andersen gøre det bedre selv?

For godt og vel et år siden stillede politikerne i Københavns Kommunes borgerrepræsentation os i udsigt, at Søren Kierkegaards Verden ville åbne i det gamle Universitetsbibliotek i Fiolstræde i sommeren 2026.

Og nu er sommeren her, men hvor søren er Søren? Søren Kierkegaards Verden skal være et formidlingsmuseum for vores store filosofiske stolthed, som skammeligt stedmoderligt kun er betænkt med to statuer og to mindeplader i hovedstaden – og en pladsdannelse i hans navn. Litteraten Anders Thyrring Andersen hævder, at vi har fået en litteraturkanon, som ikke afspejler den vigtige litteratur, men den herskende ideologiske smag. Kan han gøre det bedre selv





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