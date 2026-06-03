Søpølse-væv lever efter tre år

Forskere er overrasket over at finde ud af, at amputerede væv fra en særlig søpølse-art (Psolus fabricii) kan overleve i tre år. Vævet er stadig biologisk aktivt og vises på et billede fra Bigelow Laboratory for Ocean Science.

Med 'Kort nyt' får du et overblik over nyheder fra forskningens verden. De mest interessante begivenheder og fund - kort fortalt. I denne artikel fokuserer vi på en særlig søpølse -art (Psolus fabricii), hvis amputerede væv stadigvæk lever efter tre år.

(Foto: Nozères, Claude)…Nu, over tre år senere, har det amputerede væv, der omfatter isolerede rørfødder og tentakler, opholdt sig i en tank med naturligt havvand, uden at det er gået i opløsning eller rådnet væk. Ikke nok med det, så er selve vævet stadigvæk biologisk i live, hvor mange af de immun-, metaboliske og cellulære processer stadigvæk fungerer i vævet.

Biogeokemiker Rachel Sipler fra Bigelow Laboratory for Ocean Science forklarer, at de ikke har groet en helt ny søpølse endnu, men de ser imponerende vækst af celler, flere år efter at vævet blev fjernet. Søpølsens rørfødder lige efter amputionen og 912 dage frem. DPE refererer til antallet af dage siden amputionen. (Foto: Jobson et al.

, 2026). Sipler sammenligner det med et firben, der taber halen, og der kan gro en ny hale, men det her handler om, om halen kan gro et nyt firben. Sipler og hendes kollegaer testede, om det samme gjorde sig gældende for andre søpølser, men intet af det amputerede væv levede i mere end 3,5 måneder. Søpølser klemmer afføring svarende til fem Eiffeltårne ud om året på et enkelt rev





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Søpølse Amputeret Væv Biologisk Aktivitet Forskning Ocean Science

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