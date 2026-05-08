Sønderjyske red igen til sejr hjemme til Viborg fredag. Jeppe Grønning dominerede kampen mod Sønderjyskes spillere, og Mohamed Cherif tog en god håndfuld. FC Nordsjælland havde en kamp mindre spillet, men har dog to point mere end Viborg og Sønderjyske. Viborg kom frem til store chancer, men afgjorde med at kunne beståudió presset fra Sønderjyskes form. Sønderjyske fik chancen i anden halvleg og scorede til 1-0, mens Viborg-angriberen Dorian Junior fik en stor mulighed i forlænget spilletid, men kunne ikke knække driften mod mål. Sønderjyske red igen til en sejr, og kampen om Superligaens tredjeplads bliver endnu tættere.

FC Nordsjælland er tre point foran Viborg og Sønderjyske med en kamp mindre spillet. Sønderjyske lignede et hold, der var helt ude af medaljekapløbet efter et forsmædeligt 0-6-nederlag til Brøndby. FCN indledte kampen bedst og kom frem til en stor chance efter 17 minutter, men Asker Beck manglede skarphed. Ti minutter før pausen kom en god mulighed for Sønderjyskes Wilkerson.

Endnu tættere på kom Sefer Emini og Matthew Hoppe for Sønderjyskes vedkommende. Sønderjyske red videre på momentum og scorede til 1-0. Hyseni fandt med en perfekt tværpasning Emini ind foran mål, og nordmakedoneren sparkede bolden op i nettaget. Derefter overtog Viborg styringen på kampen, men sønderjyderne stod fast og forsvarede heroisk.

Viborg-angriberen Dorian Junior fik en stor mulighed i tillægstiden, men han headede bolden forbi mål





