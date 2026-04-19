Sådan overvinder du høfeber: Start behandlingen før sæsonen

Få konkrete råd til at forebygge og håndtere høfebersymptomer. Lær hvornår du skal starte behandling med antihistaminer og næsespray, og hvordan du minimerer polleneksponering for en lettere forårssæson.

Foråret er over os, og mens mange glæder sig til sol og varme, venter andre med bæven på høfeber sæsonen. Den gode nyhed er, at du kan tage kontrol over dine allergisymptomer ved at handle proaktivt. Forskere anbefaler at starte behandlingen tidligt, allerede før pollensæsonen for alvor melder sig. Ved at forebygge symptomerne gør du det betydeligt lettere at håndtere din allergi. Høfeber skyldes kroppens reaktion på pollen, som immunsystemet fejlagtigt opfatter som en trussel.

Kroppen producerer antistoffer, specielt immunglobulin E (IgE), der aktiverer mastceller. Disse mastceller frigiver histamin, som er årsagen til de velkendte allergisymptomer som kløe, nysen og løbende øjne. Mens mange griber til antihistaminer, når symptomerne opstår, viser forskning, at det er mere effektivt at tage dem, så snart pollentallet begynder at stige. Antihistaminer blokerer histaminets virkning, men kan ikke forhindre frigivelsen. Derfor vil du fortsat opleve symptomer, så længe du udsættes for pollen. Ved at tage antihistaminer proaktivt kan du dog hjælpe kroppen med at reagere mindre kraftigt på allergien. Udover antihistaminer kan næsespray med binyrebarkhormon være et yderst effektivt middel. Steroider virker antiinflammatorisk, og da høfeber er en allergisk betændelsestilstand, kan næsesprayen dæmpe betændelsen og dermed lindre symptomerne. Selvom det er næsten umuligt at undgå pollen fuldstændigt udendørs, kan du begrænse din eksponering for at mindske symptomerne. Brug tætsluttende briller, når du er ude, og overvej at sætte håret op for at undgå at tage pollen med hjem. Vær også opmærksom på områder med højt pollenindhold fra eksempelvis birk, eg, cedertræ, margueritter og solsikker, og undgå dem, når pollentallet er særligt højt. Allergi kan forværres om natten, da pollen fra dagen kan have sat sig i sengetøj og hår. Når du ligger ned, kan næsen føles mere tilstoppet, og slim kan ophobes i bihulerne. For at minimere polleneksponeringen om natten, bør du overveje ikke at tage dit udendørs tøj med ind i soveværelset. Selvom du ikke kan slippe helt af med pollen i høfebersæsonen, kan du med disse forebyggende tiltag gøre en markant forskel for dit velvære





