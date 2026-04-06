Sådan investerer jeg: Mads Peter Veiby om biler, startups og læren af sine fejl

Iværksætter og investor Mads Peter Veiby, kendt for teleselskabet M1, deler ud af sine erfaringer i Børsens podcastserie. Han fortæller om sin passion for biler, sine succesfulde investeringer i startups og de lærdomme, han har draget af sine fejl, herunder milliontabet på parkeringsappen Parkpark. Veiby understreger vigtigheden af at lære af sine fejltagelser og bevare et realistisk syn på investering.

Mads Peter Veiby er ugens gæst i Børsens podcast- og artikelserie “Sådan investerer jeg”, hvor han deler ud af sine erfaringer som iværksætter og investor. Veiby, kendt for at have stiftet teleselskabet M1, fortæller om sine investeringsstrategier, sine største succeser og de fejl, han har lært af. “Det er jo ikke sådan, at fordi man har haft én succes, at man er en kong Midas, hvor alt, man rører, bare bliver til guld,” siger Veiby.

Han understreger vigtigheden af at lære af sine fejltagelser og bevare et realistisk syn på investering. Veiby, der har en stor passion for biler, især klassiske biler og Porscher, fortæller også om sin bilpark og hvordan hans passion afspejles i hans hjem. Hans villa i Gug ved Aalborg, designet af Bjarke Ingels, er udformet med henblik på at fremvise hans samling af biler. “Jeg elsker biler. Jeg elsker klassiske biler, veteranbiler og har en stor kærlighed for Porscher. Jeg synes jo, det er kunst, og derudover så kan det også være en meget god investering,” udtaler Veiby. Han forklarer, at bilerne ikke blot er en hobby, men også en del af hans investeringsportefølje. Veiby har investeret i alt fra aktier og startups til ejendomme, forsvarsteknologi og klassiske biler. Han fortæller åbent om sine beslutninger og de overvejelser, der ligger bag. I podcasten fortæller Mads Peter Veiby om sin rejse fra en opvækst i Aalborg til at blive en succesfuld investor med et trecifret millionbeløb. Han deler ud af sine erfaringer og refleksioner omkring både succeser og fiaskoer. Han understreger vigtigheden af hårdt arbejde, risikovillighed og evnen til at lære af sine fejltagelser. Hans bedste investering er startup virksomheden M1, som han startede sammen med sin barndomsven. Veiby kom med 250.000 kr. i M1 og fik 60 mio. kr. seks år senere. Han fortæller også om sin værste investering, som var et milliontab på parkeringsappen Parkpark. Her var der opbygget for meget gæld, og corona-pandemien gjorde det svært at drive virksomheden videre. Veiby beskriver dette tab som en lærepenge og et eksempel på, at selv erfarne investorer kan opleve tilbageslag. Det er ikke sådan, at fordi man har haft én succes, at man er en kong Midas, hvor alt, man rører, bare bliver til guld, siger han. Veiby forklarer, hvordan han startede M1 sammen med barndomskammeraten Thomas Havemann. De havde et fælles mål, men forskellige argumenter for at nå det. Veiby ville gerne bevise, at han kunne tjene mange penge. Havemann ville bevise, at han kunne sælge. De knoklede sammen, og det blev et rigtig godt makkerskab. Veiby har også sat sig et konkret mål for sin økonomi. Veiby fortæller om, hvordan han som ung bankassistent i Hellerup blev inspireret af de velhavende kunder. Han besluttede sig for at tage chancen og starte sin egen virksomhed. Han fortæller om, hvordan han oplevede lønforhandlinger i Unibank som vanskelige, og hvordan han lod sig inspirere af direktørens løn. Veiby understreger vigtigheden af at have en klar strategi og at være villig til at tage risici for at opnå sine mål. Podcasten giver et interessant indblik i en succesfuld investors tankegang og de faktorer, der har formet hans investeringsrejse





