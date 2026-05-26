Sådan får du din hortensia til at skifte farve

Hortensiaer er blandt de få planter, hvor blomstens farve i høj grad afhænger af jordens sammensætning. Med disse enkle tips kan du få din hortensia til at skifte farve og se ud som en professionel haveeksperter.

Mange af de gamle tricks er siden blevet glemt i takt med, at moderne gødning og specialprodukter har fyldt hylderne i havecentrene. Et af de mest opsigtsvækkende råd handler om hortensiaer.

Flere ældre havefolk sværger nemlig til at grave rustne søm ned ved plantens rødder for at fremhæve de dybblå blomsterfarver. Hortensiaer er blandt de få planter, hvor blomstens farve i høj grad afhænger af jordens sammensætning. I sur jord udvikler blomsterne ofte blå eller lilla nuancer, mens mere kalkholdig jord giver lyserøde blomster. Forklaringen ligger i plantens evne til at optage aluminium fra jorden.

Når jorden er sur, bliver aluminium lettere tilgængeligt for rødderne, og det påvirker blomstens naturlige pigmenter. Når jernet i sømmene langsomt oxiderer, frigives små mængder jern til jorden. Det hjælper ikke kun planten med at optage næringsstoffer bedre, men bidrager også til at skabe et mere surt miljø omkring rødderne. Samtidig kan jern modvirke klorose, som får bladene til at gulne og planten til at se svag ud.

Derfor oplever mange haveejere både kraftigere farver og sundere planter. Ifølge haveeksperter virker tricket bedst, hvis sømmene graves ned om efteråret eller tidligt på året, før vækstsæsonen for alvor går i gang. Sømmene bør placeres i en lille cirkel omkring planten, cirka 10 til 15 centimeter nede i jorden. Det er vigtigt at bruge almindelige jernsøm, der kan ruste.

Rustfrit stål har ingen effekt, fordi metallet ikke oxiderer på samme måde. Nogle vælger også at lave såkaldt jernvand ved at lade rustne søm ligge i regnvand i flere uger. Det orangefarvede vand kan derefter bruges til at vande planterne med i løbet af sommeren. Metoden virker dog ikke i alle haver.

Hvis jorden er meget kalkholdig, kan effekten være begrænset, fordi aluminium stadig forbliver bundet i jorden. Samtidig er det værd at huske, at ikke alle hortensiaer kan skifte farve. Hvide sorter og visse typer har deres farve genetisk fastlagt og reagerer derfor ikke på ændringer i jorden. Det gamle bedstemorråd er dermed ikke bare overtro.

Tværtimod viser moderne viden om jordkemi, at de rustne søm faktisk kan gøre en synlig forskel i haven.





