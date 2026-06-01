Sådan bliver Danmarks nye firepartsregerings udfordringer præsenteret

Efter rekordlange forhandlinger præsenteres det nye regeringsgrundlag for den historiske firepartsregering uden eget flertal. Få indblik i hvilke politiske spørgsmål, der vil være centrale, og hvordan den skrøbelige koalition skal navigere i en svær Folketingssituation.

Tirsdag bliver en dato, hvor dansk politisk udvikling tager et afgørende skridt, når det nye regeringsgrundlag præsenteres efter rekordlange forhandlinger. Den nye regering, en blotte koalition bestående af Socialdemokratiet, Socialisterne, Radikale Venstre og Moderaterne, har ikke eget flertal i Folketinget, hvilket stiller helt andre krav til samarbejdsformer og vilje til kompromisser.

Allerede nu er der et stort spændingsforløb omkring, hvilke politiske prioriteter der ender med at stå præget på det fælles dokument. Tvø political kommentatorer som Noa Redington og Hans Engell understreger, at det er her, den afgørende politiske retning bliver lagt. Der er en følelse af, at天 i Danmark - fra fagbevægelser over erhvervslivet til folk, der venter på statsborgerskab - holder vejret i dag, fordi regeringsgrundlaget vil afgøre rammerne for de kommende år.

Forventningerne er bleven påført ekstra spænding, netop fordi forhandlingerne har varet så længe; ifølge Engell vil der være overraskelser for alle. Selv den fungerende statsminister Mette Frederiksen var kun i stand til at give meget generiske udsagn om, at grundlaget skal være godt for 'de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og for dyrene.

' Hun tilføjede, at alle bliver overraskede over, hvor meget man gerne vil, hvilket må forstås som et tegn på, at ambitionerne er høje, men også uklare. Det bliver en langt anderledes udfordring end den foregående SVM-regering, som havde et eget flertal og tre partier. Med fire partier uden flertal bliver politisk arbejde krævende, skrøbeligt og uforudsigeligt, lyder vurderingen. Den endelige præsentation kommer onsdag, samtidig med at ministerholdet præsenteres.

Møder med resten af Folketingets partier løber op til et sidste møde, der starter klokken 15.15. Myten om 'hvem der har trukket det længste strå' og 'hvilket aftryk hvert parti har sat', er afgørende for at forstå stormagtsforholdene i koalitionen. Det bliver også tidspunktet, hvor man får klarhed over, hvilke valgløfter og dele af partiernes programmer der er blevet inkorporeret. Engell peger specifikt på, at grøn omstilling, drikkevand og dyrevelfærd forventes at få betydelig vægt.

Imidlertid påpeger Redington, at masser af konkret politik kan blive præsenteret, men at det ikke nødvendigvis betyder, at det gennemføres. Uden eget flertal skal regningen forhandle med både højre og venstre, og dets evne til at opretholde sammenhæng og atendre vil være Afgørende for, hvor holdbart projektet er. I dette lys er regeringsgrundlaget ikke bare en politiskivities, men et udspil til en kompleks og dynamisk samarbejdsproces, der vil definere dansk politik i de kommende år





