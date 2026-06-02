Rykker om Grischa Niermann: Kan Jonas Vingegaard miste en nøglefigur?

Det hollandske cykelmedie Wielerflits melder, at Grischa Niermann er på vej væk fra Team Visma | Lease a Bike. Niermann skulle være på vej til Lidl-Trek, hvor han skal overtage rollen som øverste sportslige chef.

Mens Jonas Vingegaard fortsætter forberedelserne frem mod sæsonens store mål, kan der være markante ændringer på vej bag kulisserne hos Team Visma | Lease a Bike.

Nye oplysninger peger nemlig på, at en af de mest centrale personer omkring den danske Tour-vinder står til at forlade holdet. Der er endnu ikke kommet en officiel bekræftelse, men flere medier melder samstemmende om et skifte, som kan få betydning for den sportslige ledelse på det hollandske storhold. Hvis oplysningerne holder stik, mister Vingegaard en nøglefigur, som gennem flere år har været med til at forme holdets succes.

Ifølge det hollandske cykelmedie Wielerflits er Grischa Niermann på vej væk fra Team Visma | Lease a Bike. Niermann, der i dag er Head of Racing på holdet, skulle efter sigende være på vej til Lidl-Trek, hvor han skal overtage rollen som øverste sportslige chef. Også den anerkendte cykeljournalist Daniel Benson skriver, at skiftet er på plads, og at tyskeren fremover skal arbejde for holdet, hvor danske Mads Pedersen er en af de største profiler.

Holdet ønsker dog ikke at kommentere rygterne om Niermanns mulige afgang. Ifølge mediet bliver det Marc Reef, der overtager rollen som Head of Racing, hvis Niermanns skifte bliver en realitet. Grischa Niermann har gennem flere år været en af de mest indflydelsesrige personer hos Visma-holdet og har spillet en vigtig rolle i udviklingen af både Jonas Vingegaard og holdets mange sportslige triumfer





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