Rygning kan forværre hjertekramper - Tv-lægen

Tv-lægen advarer for de negative konsekvenser, der kan følge en hjertekrampe, hvis man har røget. Hun understreger, at det er vigtigt at få et overblik over, om der er tilstrækkelig tilførsel af blod til hjertets muskler.

Ifølge tv-lægen er der en række faktorer, der kan forværre konsekvenserne ved hjertekramper. Hjertekrampe er måske et af de ord, der er blevet sagt flest gange det sidste døgn, siden det kom frem, at dronning Margrethe er indlagt med netop den tilstand.

Det er nemlig ret så alvorligt, og så kan det oven i købet have negative konsekvenser, hvis man har røget, som dronningen jo som bekendt har gjort i en lang årrække.

"Det eneste, der er vigtigt, man får et overblik over, det er, om der er tillukning af de her blodkar til hjertets muskulatur. Hvis der er tillukning, så laver man enten en ballonudvidelse eller en bypassoperation," siger hun til mediet. Hvis ikke tillukningen sker tids nok, kan man risikere at stå tilbage med et svækket hjerte, lyder det videre fra tv-lægen. Rygning kan ligesom manglende motion, usund kost og sukkersyge være med til at forværre en overforkalkning.

Hun er indlagt på Rigshospitalet på Østerbro i København, hvor hun vil være henover weekenden. Her skal hun være til observation





