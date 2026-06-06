Ruth Pape Poulsen græd af glæde, da Emil Marling vandt Forræder-finalen: Donerer præmie til minde om hendes søn

89-årige Ruth Pape Poulsen rørt efter sejr i tv‑konkurrence. Emil Marling, der var assistent for hendes afdøde søn, donerer størstedelen af 57.000 kroners præmie til Kulturforeningen Søren Papes minde.

Ruth Pape Poulsen sad klistret til fjernsynet, da finalen i dette års udgave af Forræder - Ukendt grund rullede over skærmen fredag aften på TV 2 .

Hun var ekstra bevæget, for hun har et helt særligt forhold til en af deltagerne, Emil Marling. Emil var personlig assistent for Ruths søn, Søren Pape Poulsen, i næsten tre år, indtil han døde i 2024. Emil fortæller, at han ofte har besøgt Ruth i Bjerringbro, og at de begge holder meget af hinanden. For ham var Søren ikke bare en arbejdsgiver, men en meget nær ven, og det var derfor, han meldte sig til programmet Forræder.

Hans plan var, at hvis han vandt, ville han donere størstedelen af præmiepenge til minde om Søren Pape. En tredjedel skal gå til Kulturforeningen Søren Papes minde, som han er medstifter af, en anden tredjedel til Emil Marlings bryllup. Emil har også planer om at tage Ruth på en tur til København for at besøge steder, der betød noget for hendes søn. De kalder det 'Tour de Søren Pape'.

Ruth er meget taknemmelig og stolt over Emil. Hun bliver 90 år den 1. august og vil fejre det med mange af Sørens venner. Turen til København skal først finde sted, når Ruth har fået bedret sig efter en nylig indlæggelse. Under finalen fredag aften græd Ruth af glæde, da Emil fik den afgørende sejr.

Emil understreger dog, at turen ikke bliver en natklubtur. DenPositive historien om venskab og minde har rørt mange seere. Programmet Forræder - Ukendt grund er en populær tv‑konkurrence, hvor deltagerne skal opdrage, hvem der er forrædere blandt dem. Emil Marling vandt finalen og sikrede sig præmien på 57.000 kroner, som han straks planlagde at bruge til at ære sin afdøde ven.

Ruth Poulsen fortæller, at hun og Emil taler jævnligt sammen, og hun føler, at Emil fortsætter Sørens arv ved at være så omsorgsfuld. Den symbolske donering til Kulturforeningen Søren Papes minde er en direkte reference til det arbejde, Søren og Emil sammen lagde i foreningens opbygning. Selvom Ruth er svællet i følelser, har hun klaret sig godt, og Emil's sejr på tv gav hende en ekstra glædeskilde, som hun hurtigt delte med de omkring hende.

Emil voksede op i Viborg, men hans forbindelse til Søren Pape Poulsen hinanden i flere år, før han døde uventet i 2024. Hans deltagelse i Forræder blev en måde at udtrykke taknemmelighed for det samarbejde og venskab, de havde delt. Programmet, der blev sendt på TV 2, har en stor seerbase, og denne særlige historie omfangede mange.

Det er en historie om, hvordan et professionelt forhold kan udvikle sig til et dybt personligt bånd, og hvordan en afdød persons minde lever videre gennem venner og familie. Emils beslutning om at donere penge er en direkte handling, der viser hans påkaldelse til Søren. Ruth er naturligvis meget berørt, og hun glæder sig til at fejre sin fødselsdag med venner, der også kendte hendes søn godt.

Sammen viser de, at selv i sorgen kan der opstå smukke handlinger, der bringer glæde og minde videre





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Forræder TV 2 Emil Marling Søren Pape Poulsen Ruth Pape Poulsen

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