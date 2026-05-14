Ifølge lovforslaget, som det russiske parlament, Statsdumaen, godkendte onsdag, vil Rusland lovligt kunne sende tropper til udlandet for at beskytte russiske borgere, der anholdes, efterforskes, stilles for retten eller på anden måde mishandles af fremmede stater, internationale domstole og organisationer, som Rusland ikke er medlem af.

Regeringsforslaget giver Putin udvidede beføjelser i forhold til indsættelse af de væbnede styrker, hvilket betyder, at den russiske præsident kan pålægge de russiske væbnede styrker at beskytte borgere mod retsforfølgelse ved udenlandske og internationale domstole, der opererer uden for Ruslands jurisdiktion. Ifølge det russiske medie kan Putin pålægge de russiske væbnede styrker at beskytte borgere mod retsforfølgelse ved udenlandske og internationale domstole, der opererer uden for Ruslands jurisdiktion.

Ved at indføre lovforslaget kan Rusland modvirke den voldsomme russofobi, der fortsat hersker i udlandet, og give sig selv den ubegrænsede ret til at bruge russiske besættelsesstyrker uden for landet under påskud af angiveligt at beskytte russiske borgere





