Moskva rapporterer massivt droneangreb, mens danske myndigheder rådgiver turister i cykeltrafikken og landbrug diskuterer erstatninger. Boligmarkedet i Helsingør viser sigmodstand, og trafikulykker i Danmark falder. USA-Iran aftale spørges om, og Apple varsler prisstigning. En topkonference i Rusland samler ASEAN-ledere.

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, har via Telegram meddelt, at Ruslands luftforsvar har afværjet et kraftigt angreb med droner mod Moskva. Ifølge Sobjanin nåede flere af de angribende droner en olieraffinaderi i byen, og aktionerne er i gang for at begrænse skadernes omfang.

Det russiske forsvarsministerium oplyser, at i alt 555 ukrainske droner er blevet nedskudt af russiske styrker. Parallelt er der rapporter om et andet droneangreb i den sydlige region Rostov, hvor en person er omkommet og to er såret, som oplyst af regionens guvernør. Begivenhederne illustrerer den fortsatte spænding og militære aktivitet langs den russisk-ukrainske grænse og i russiske baglandsområder.

I en helt anden sag har Rådet for Sikker Trafik udsendt en pressemeddelelse, der retter sig mod turister og nye bosættere i Danmark. Rådet oplyser, at mange turister ikke er fortrolige med Danmarks kendte cykelkultur og de tillige gældende færdselsregler. For at forbedre sikkerheden har Rådet derfor lancert en kampagne med rådgivning under mottoet 'How to cycle in Denmark'.

Herfrem bliver turister mødt med opfordringer til at cykle hensigtsmæssigt, herunder at signalere ved stop eller drejninger, holde til højre langs vejen og undgå mylderperioderne. Initiativtet skal sikre en bedre integrationsaf fortrafikken for besøgende og mindske risikoen for ulykker. I dansk landbrugspolitik er der aktuelle forhandlinger om etablering af et nytt spritforbud. Landbrug og Fødevarer anslår, at mange landmænd vil blive hårdt ramt af sådanne restriktioner og bør derfor have ret til erstatning.

Dette argument indgår i de verserende drøftelser, der har til formål at balancere miljø- og sundhedsmæssige interesser med landbrugets økonomiske levedygtighed. Borgerlige meldinger fra boligmarkedet viser også udfordringer, særligt i Helsingør, hvor en meget dyrt løbende herskabslejlighed har chokeret deltagerne i tv-programmet Hammerslag. Lejligheden har ligget uudlejet i over et år, hvilket afviger markant fra byens gennemsnitlige ledetid på under fem måneder for boliger. Dette tilfælde understøtter fortællingen om et usædvanligt svagtmarked med lang ledetid for visse premiumboliger.

Trafiksikkerhedens udvikling i Danmark viser modsatrettede signaler. Ifølge Vejdirektoratets officielle statistik for 2025 er antallet af trafikdræbte faldet med fem procent i forhold til gennemsnittet for perioden 2020-2024, dog er antallet af alvorligt tilskadekomne steget tilsvarende. Derudover er fortsat mange alvorlige ulykker knyttet til påvirkede trafikanter; hver fjerde dødsulykke i de seneste fem år involverer enten alkohol, narkotika eller medicin. Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen understreger behovet for fortsatte indsats mod påvirket kørsel.

I udenrigspolitik har en aftale mellem USA og Iran om at standse fjendtlighederne og genåbne Hormuzstrædet været i focus. Den amerikanske nyhedskanal DR har undersøgt amerikanske borgeres holdning til aftalen og spurgt, om krigen har været værd at føre. I økonomisk-nøgletal fra boligmarkedet viser Boligsidens nye tal, at antallet af nyoprettede køb af boliger i maj 2025 steg med tre procent i forhold til april.

Sammenlignet med maj i fjor er der dog et fald på otte procent, især tydeligt i lejlighedsmarkedet i hovedstaden, der er 17 procent lavere end i sidste års maj. Dette tolkes som en normalisering efter et usædvanligt aktivt forår i 2024. I underholdningsverdenen er skuespiller Daveigh Chase omkommet i en alder af 35 år. Hun døde efter en blodforgiftning, der fulgte efter en meningitis.

Hendes management oplyser, at hun var indlagt på grund af fejlernæring før sin død. Chase begyndte sin karriere som barneskuespiller og er blandt andet kendt for sin rolle som Lilo i 'Lilo & Stitch', en præmie-vindende stemmeperformance. I tech- og forretningsnyheder har Apples administrerende direktør, Tim Cook, slået fast, at virksomheden vil hæve priserne på sine produkter.

Årsagen er stigning i omkostningerne for de Hertminnelses-hukommelseschips, der bruges i enhederne, en prisstigning, der skyldes kortvarigheden og et boom inden for kunstig intelligens. Cook erklærer, at Apple gør, hvad de kan for at afbøde prisstigningerne og skåne kunderne, men at situationen er uholdbar. Et nyt russisk-topmøde i Kazan har bragt ledere fra 11 asiatiske lande sammen med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Mødet markerer 35-års jubilæet for samarbejdet mellem Rusland og ASEAN, Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande, som omfatter Thailand, Vietnam, Cambodja, Laos, Malaysia og Singapore





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