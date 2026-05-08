Russisk militærparade nedskaleret efter ukrainsk droneangreb

Den russiske præsident, Vladimir Putin, må se årets militærparade 9. maj på Den Røde Plads i Moskva udspille sig i en helt anden størrelse end normalt. Grundet frygten for et ukrainsk droneangreb, er årets militærparade nedskaleret drastisk.

Det er ikke bare ærgerligt for Vladimir Putin, når man fra russisk side laver en markant mindre udgave af den årlige militærparade på Den Røde Plads i Moskva i weekenden. Grundet frygten for et ukrainsk droneangreb – som det der ramte den russiske hovedstad natten til mandag – er årets militærparade på Den Røde Plads i det centrale Moskva nedskaleret drastisk. Droneflyvning i det centrale Moskva er forbudt.

Forbuddet er desto mere aktuelt i forbindelse med den årlige militærparade 9. maj. Der vil ikke være motorkøretøjer til stede. Samtidig tyder meget på, at der i dagene omkring paraden vil – i større eller mindre omfang – være mindre adgang til internet i det centrale Moskva.

Det er et helt konkret bevis på, at den krig, som den russiske præsident indledte i Ukraine for mere end fire år siden – og som kun skulle have varet få dage eller uger – nu er løbet løbsk for Putin. Den russiske økonomi er i laser, mens russiske tropper i tusindvis dræbes hver måned – sågar i et tempo, hvor det efterhånden er svært at erstatte dem tilstrækkeligt.

Putin havde håbet, at han kunne fejre 9. maj tilbage i 2022 ved at have underlagt sig Kyiv. Han havde måske endda håbet på at kunne fejre den i Kyiv. Nu er der gået fire år. Nu er den markant mindre parade på det, den danske ekspert kalder "årets største helligdag i Rusland", i stedet for en fejring af sejr blevet et symbol på noget helt andet





