Russisk økonomi under pres: Interne krav om skæringer i det militære budget

Efter mere end fire år med krig mod Ukraine står Rusland over for store økonomiske udfordringer. Det russiske militær udgør ifølge medier 40 procent af statsbudgettet for 2026, hvilket tvinger til drastiske besparelser andre steder i samfundet. Flere kilder inden for finansministeriet og centralbanken ønsker en ændring og advarer om økonomisk kollaps, medmindre der skæres i militærudgifterne. Dog er Forsvarsministeriet fast besluttet på at bevare krigsførelsen, hvilket fører til spændinger internt i Rusland og kræver besparelser på borgerne og andre offentlige sektorer.

Krigen i Rusland kan mærkes på økonomien, som er hårdt presset. Nu opfordrer flere russisk kilder Putin til at skære ned på sit krigsforbrug. Vladimir Putin møder nu internt pres i Rusland .

Flere kræver, at Rusland skærer ned på deres militærbudget. Foto: Vyacheslav Prokofyev/Reuters/Ritzau Scanpix Efter mere end fire år med krig og høje udgifter rådes den russiske præsident, Vladimir Putin, til at skære ned på militæret. Ifølge mediet udgør det russiske militær 40 procent af statsbudgettet for 2026, hvilket betyder, at man bliver nødt til at lave drastiske nedskæringer andre steder. Angiveligt skulle flere embedsmænd i det russiske finansministerium og centralbank have fået nok.

De ønsker en ændring. Kreml er desuden blevet rådet til at reducere sine udgifter, ellers risikerer landet økonomisk kollaps, skriver mediet. En anonym kilde i Kreml fortæller til Bloomberg, at Forsvarsministeriet på ingen måde har tænkt sig at skære ned på udgifterne. De er fast besluttet på fortsat at fremme Putins krigsførelse.

I stedet må andre sektorer i det russiske samfund beskæres, så Rusland fortsat kan føre krig mod Ukraine





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