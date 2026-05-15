Russisk kommandant giver ordre om at halshugge ukrainske soldater

Den ukrainske generalstab har rapporteret en uhyggelig hændelse i Zaporizjzja-regionen, hvor en russisk kommandant angiveligt har givet ordre om at halshugge dræbte modstandere. Ifølge efterretningsaflytninger gav lederen for den russiske enhed direkte ordre til at afhugge hovederne på de to ukrainske soldater og placere dem 'et iøjnefaldende' sted i udkanten af slagmarken.

Den ukrainske generalstab melder om en uhyggelig hændelse i Zaporizjzja-regionen, hvor en russisk kommandant angiveligt har givet ordre om at halshugge dræbte modstandere. Handlingen skal være sket efter et baghold på frontlinjen nær Huljaipole i Zaporizjzja-regionen den 12. maj 2026, hvor to ukrainske soldater mistede livet.

Ifølge generalstabens rapport skal en russisk militærkommandør her have beordret sine tropper til at halshugge ligene af de to ukrainske soldater og udstille dem.

"Ved at lemlæste ligene af faldne soldater har besætterne endnu en gang demonstreret deres sadistiske natur og overdrevne, prangende grusomhed," lyder det fra det ukrainske militær. Ifølge den ukrainske generalstab viser efterretningsaflytninger, at lederen for den russiske enhed gav direkte ordre til at afhugge hovederne på de to ukrainske soldater og placere dem 'et iøjnefaldende' sted i udkanten af slagmarken. Den ukrainske generalstab rapporterer desuden, at handlingen angiveligt skulle tjene som en 'bekræftelse' på, at soldaterne var blevet elimineret.

Ifølge Ukraine er den pågældende ukrainske enhed foreløbigt identificeret. Den samme russiske kommandant, der udstedte ordren om at hugge hovederne af de to ukrainske soldater, har ifølge den ukrainske generalstab tidligere været forbundet med mishandling af ukrainske krigsfanger





