Russisk it-firma havde adgang til danske militære transportoplysninger

Et Moskva-baseret it-firma med forbindelser til Putin-rådgiver havde i fem år adgang til et system, der loggede militære transporter i Danmark. Sikkerhedseksperter kræver en grundig undersøgelse af sagen.

I en periode på omkring fem år samarbejdede Banedanmark med det Moskva-baserede it-firma Saprun . Nye oplysninger afslører, at de russiske eksperter havde adgang til et it-system, der logger oplysninger om militære transporter .

Dette har udløst alvorlig bekymring blandt sikkerhedseksperter, der mener, at sagen kræver en grundig undersøgelse. Et russisk it-firma med forbindelser til en af Putins nærmeste rådgivere har i flere år haft mulighed for at overvåge, når Forsvaret eller NATO-allierede har transporteret kampvogne, raketter og andet militært materiel på de danske jernbaner. Dette er et alvorligt sikkerhedsproblem, mener Flemming Splidsboel, Ruslandskender, sikkerhedsekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Han understreger, at der er mange problematiske aspekter ved denne adgang, som russerne hverken har opnået gennem cyberangreb eller en datalæk i det offentlige Danmark. Det er sket på helt lovlig vis, hvilket gør det endnu mere bekymrende. Flere andre sikkerhedseksperter deler denne bekymring og understreger, at det er nødvendigt at undersøge, hvordan sådan en adgang har kunnet ske, og hvilke konsekvenser det kan have for Danmarks sikkerhed.

Den tidligere Moskva-direktør har afsløret hemmelige detaljer om samarbejdet, hvilket har øget presset på myndighederne til at handle. Samtidig har sagen også sat fokus på, hvor kritisk det er at sikre it-systemer, der håndterer følsomme oplysninger, mod uautoriseret adgang, uanset om det sker gennem cyberangreb eller andre metoder. Dette er et eksempel på, hvor vigtigt det er at have robuste sikkerhedsprotokoller og regelmæssige revisioner af adgangskontrol for at undgå sådanne situationer i fremtiden





