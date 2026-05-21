Russisk invasion af Ukraine: McGurk vurderer, at krigen har udviklet sig til en udmattelseskrig, og at de samlede russiske tab siden invasionens begyndelse nu ligger langt over en million.

Brett McGurk, analytiker for globale anliggender hos amerikanske CNN og tidligere sikkerhedsrådgiver under fire amerikanske præsidenter, vurderer, at den oprindelige plan for den russiske invasion af Ukraine var at bryde gennem de ukrainske frontlinjer og sikre kontrol over de omstridte områder i det østlige Ukraine. McGurk peger på, at Ukraine i år har opnået territoriale fremskridt, samtidig med at de russiske styrker har lidt massive tab. Særligt størrelsen på de russiske tab vækker opsigt, og McGurk vurderer, at de samlede russiske tab siden invasionens begyndelse nu ligger langt over en million. Krigen har udviklet sig til en udmattelseskrig, hvor begge sider kæmper hårdt for mindre territoriale gevinster. McGurk vurderer, at den oprindelige plan til en hurtig militær operation har nu varet i flere år uden den klare russiske sejr, Putin havde håbet på. Det kan få stor betydning for både den militære situation og den politiske stabilitet i Moskva. Kreml havde formentlig forestillet sig triumfer og militære parader, men virkeligheden ligner efterhånden mere en meget dyr regning, der fortsætter med at vokse. En ny russisk melding vækker frygt i Europa, idet Nato-land kan blive næste mål for Rusland.

Xi Jinping: Russlands krig i Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelseDen kinesiske præsident Xi Jinping udtaler, at den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelse.

Jens Stoltenberg: Krigen i Ukraine og forholdet til Rusland er blandt Europas mest presserende spørgsmålNatos tidligere generalsekretær og Norges nuværende finansminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at det er urealistisk at tro, at man fra europæisk - eller anden - side kan ændre Vladimir Putins ambitioner med krigen i Ukraine. Putins ambition er fortsat at kontrollere Ukraine, og det kan der næppe være noget, der rokker ved, mener Stoltenberg.

Two people still missing after radiation leak fears: Russia puts missile troops on highest alertThe news text discusses a radiation leak incident near Chernobyl in Ukraine and Russia putting its missile troops on alert. The text also mentions Russia's use of nuclear rhetoric in the conflict with Ukraine.

Natos udenrigsministre mødes i Helsingborg om sikkerhed i Arktis ogkrig i UkraineNatos udenrigsministre mødes i dag og i morgen i Helsingborg om sikkerhed i Arktis og krigen i Ukraine

