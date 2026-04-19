Russisk influencer udfordrer Putin: En mur af frygt og svigtende system

Victoria Bonya, et kendt ansigt fra russisk reality-tv, sender en direkte og usædvanligt skarp appel til præsident Vladimir Putin. I en 18 minutter lang video kritiserer hun det russiske regimes fejl og påpeger en voksende mur af frygt mellem befolkningen og landets leder. Videoen, der har millioner af visninger og likes, har nu nået Kreml, som for første gang offentligt anerkender influenceren kritik.

I en usædvanlig og direkte konfrontation med Rusland s magtfulde leder, præsident Vladimir Putin , har den 46-årige russiske influencer Victoria Bonya lanceret en bredside af kritik mod det siddende regime. Bonya, et velkendt ansigt i Rusland efter sit gennembrud i 2006 i den russiske udgave af realityprogrammet 'Big Brother', som hun ligeledes har haft en værtrolle på, sender i en ny video en direkte appel til Putin.

Med over 13,2 millioner følgere på Instagram og en bopæl i Monaco er Bonya en stemme med betydelig rækkevidde. I den 18 minutter lange video, der allerede har genereret over 1,5 millioner likes og er blevet bredt delt, udtrykker Bonya en følelse af afmagt og frygt, der angiveligt gennemsyrer det russiske samfund. Hun påpeger en markant kløft mellem befolkningen og landets præsident, en mur hun erklærer sin intention om at forsøge at bryde igennem. Bonya hævder, at ikke kun almindelige borgere, men også bloggere, kunstnere og endda guvernører lever i frygt for Putin. Hun kritiserer systemets manglende evne til at håndtere en række voksende problemer, som ifølge hende risikerer at eskalere ukontrolleret. Blandt de specifikke eksempler, hun nævner, er omfattende oversvømmelser i Dagestan, en kritisk olieforurening langs Sortehavskysten, de problematiske aflivninger af husdyr i Sibirien samt hyppige internetafbrydelser, der hindrer informationsflowet. Disse eksempler maler et billede af et system, der kæmper med grundlæggende infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer, mens frygten for konsekvenserne af at ytre sig undertrykker reel kritik. Budskabet fra Bonya har nu fundet vej til de højeste niveauer i Rusland. Lørdag har Kreml for første gang offentligt anerkendt den skarpe kritik fra influenceren, en sjældenhed for det russiske regime, der typisk afviser eller ignorerer utilfredshed udefra eller fra mindre officielle kanaler. Denne anerkendelse kan tolkes på flere måder. Det kan indikere, at kritikken fra en person med Bonyas platform og popularitet simpelthen ikke kan ignoreres længere. Det kan også ses som et tegn på, at der internt i systemet eksisterer en vis bevidsthed om de problemer, Bonya påpeger, selvom det ofte holdes skjult for offentligheden. Bonyas mod til at tale direkte til Putin, selv under potentielt risikable omstændigheder, har utvivlsomt sat gang i en debat og sat fokus på de udfordringer, Rusland står overfor, både nationalt og internationalt





