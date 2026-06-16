Det russiske forsvardsministerium bekræfter, at en fregat har affyret advarselsskud mod en britisk-registreret civil yacht i Den Engelske Kanal. Hændelsen, der fandt sted i et vel afmærket område, er blevet kaldt opsigtsvækkende af eksperter og skyldes ifølge Rusland en farlig kurs fra yachten. Begivenheden falder i en tid med allerede anspændte forhold mellem NATO‑landene og Rusland, og diagnostics amerikanske kilder som en del af en strategi for hybridkrigsførelse.

Det russiske forsvarsministerium har bekræftet, at en russisk fregat tidligere på dagen har affyret advarselsskud mod en civil yacht, der sejler under britisk flag, i Den Engelske Kanal .

Ifølge myndighederne forsøgte besætningen ombord på fregatten 'Admiral Grigorovitj' adskillige gange at etablere kontakt med yachten, mens den nærmede sig. For at tiltrække opmærksomhed fra yachtens mandskab blev der brugt nødblus og advarselssignaler, inden der blev affyret advarselsskud. Hændelsen fandt sted i et godt afmærket område. Militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Syddansk Universitet beskriver begivenheden som opsigtsvækkende, især i lyset af, at britiske myndigheder for nylig stoppede et tankskib fra den såkaldte russiske skyggeflåde, der transportere sanktioneret olie gennem kanalen.

Dette sker mod baggrund af allerede anspændte forhold mellem NATO, Storbritannien og Rusland, og de russiske varselsskud tilføjer yderligere spænding. Buhl mener, at russernes forklaring om at undgå en kollision potentielt kan være korrekt, men han vurderer, at konsekvenserne formentlig vil være begrænset. Han forventer dog, at den russiske ambassadør vil blive indkaldt til en samtale i London, eller at der fremsættes en skriftlig protest.

Ruslands forsvarsministerium har udtalt, at skibets besætning handlede i overensstemmelse med internationale søfartsregler og at yachten havde en farlig kurs. Buhl peger på en tendens til stigende russisk aggressivitet over for både civile og militære skibe og et mønster for hybrid- eller skyggekrigsførelse de seneste år





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