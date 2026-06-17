Russisk fregat affyrede advarselsskud mod britisk yacht med pensioneret ægtepar

Et pensioneret britisk ægtepar var ombord på deres lille yacht, da et russisk krigsskib affyrede advarselsskud under en gennemsejling i Den Engelske Kanal. Parret afviser at have været på kollisionskurs.

Det pensionerede britiske ægtepar Jane og Alan Kelvey oplevede en skræmmende hændelse, da de var ombord på deres lille, motorløse yacht i Den Engelske Kanal .

Tirsdag omkring klokken 11.40 britisk tid, cirka 20 sømil syd for kysten ved Isle of Wight, kom de i tæt kontakt med den russiske fregat Admiral Grigorovitj. Ifølge parret, der talte med mediet Forbehold, affyrede det russiske skib flere advarselsskud. De beskriver episoden som surrealistisk og fuldstændig unødvendig, da de mener, at deres yacht bestemt ikke var på kollisionskurs. Jane Kelvey forklarer, at fregatten gav fem korte hornsignaler for at markere, om yachten havde set dem.

For at vise, at de havde set skibet, drejede de deres yacht to grader mod bagbord, så det russiske skib kunne se, at de bevidst havde ændret kurs. Kort tid efter fulgte yderligere fem hornsignaler, straks efterfulgt af fire til fem skud fra håndvåben. Parret mener, at skuddene var advarselsskud affyret op i luften, og ikke rettet direkte mod dem. De understreger, at de absolut ikke var på kollisionskurs, og at reaktionen var overdrevet.

Det russiske forsvarsministerium har udtalt, at besætningen på Admiral Grigorovitj affyrede geværskud ind i yachtens kurs efter flere mislykkede forsøg på at kontakte yachten via radioen og efter at have affyret advarselsraketter. Ministeriet hævder, at der blev handlet i nøje overensstemmelse med de internationale søfartsbestemmelser. Hændelsen fandt sted under en gennemsejling af Den Engelske Kanal, hvor russiske krigsskibe ofte patruljerer. Det britiske patruljefartøj HMS Mersey fulgte fregatten under hele forløbet.

Kun få dage tidligere, søndag morgen, stoppede det britiske militær et russisk fartøj ved navn Smyrtos, som var et olietankskib fra Ruslands såkaldte skyggeflåde. Det var første gang, at et sådant skib blev stoppet af briterne. Tankskibet forsøgte at passere gennem Den Engelske Kanal, men blev afvist. Denne episode understreger de spændte forhold mellem Rusland og Storbritannien i farvandet omkring de britiske øer, hvor russiske skibe ofte udfordrer de internationale søfartsregler og skaber farlige situationer for civile sejlere.

Ægteparret Kelvey, der er erfarne sejlere, blev rystet over hændelsen. De mener, at den russiske reaktion var unødvendigt aggressiv, og at deres lille yacht udgjorde en minimal trussel. De håber, at myndighederne vil tage sagen alvorligt og sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig. Samtidig advarer de andre civile sejlere om at være ekstra opmærksomme i områder med russisk militær tilstedeværelse.

Hændelsen har skabt debat i Storbritannien om behovet for øget overvågning og sikkerhed i Den Engelske Kanal, især i lyset af den russiske skyggeflådes aktiviteter. Myndighederne i Storbritannien har endnu ikke officielt kommenteret hændelsen i detaljer, men det forventes, at der vil blive indledt en undersøgelse. Den russiske ambassade i London har ikke reageret på henvendelser om sagen. Den Engelske Kanal er en af verdens travleste skibsruter, og sådanne episoder kan have alvorlige konsekvenser for den maritime sikkerhed.

Det er afgørende, at alle skibe, uanset flag, overholder de internationale regler for at undgå farlige situationer. Historien om Jane og Alan Kelvey er en påmindelse om, at selv erfarne sejlere kan blive fanget i en geopolitisk konflikt, der udspiller sig på havet





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