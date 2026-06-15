Fem dræbte og flere sårede i russisk angreb på Kharkiv, G7-topmøde møder protester i Geneve, Kharkiv Kunstmuseum brænder efter droneangreb, samt andre nyheder om retssager, ulykker og international politik.

I Kharkiv i det nordøstlige Ukraine er fem personer dræbt og mindst fem blevet såret i et russisk angreb . Ukrainian myndigheder oplyser, at antallet af sårede i Kyiv er steget til ti som følge af et massivt angreb, hvor otte er indlagt på hospitaler og to er blevet behandlet på stedet.

Borgmesteren i Kharkiv har rapporteret om brand i klosteret Petjerska lavra, et sted, der er anerkendt som et symbol på Ukraines åndelige og kulturelle arv og som står på Unescos verdensarvsliste. Der er også meldinger om brand i en ufærdig boligbygning i Obolonskyj-distriktet og nedslag i en kollegiebygning i Pecherskyj-distriktet. I Geneve i Schweiz tusindvis af demonstranter på gaden for at protestere mod et G7-topmøde, der starter i Evian i Frankrig.

Ifølge politiet var omkring 20.000 fremme, heriblandt miljøforkæmpere, feminister og propalæstinensiske grupper. Demonstrationen udviklede sig voldeligt, hvor demonstranter kastet sten, flasker og andre genstande mod politiet, der svarede med tåregas og vandkanoner. Samtidig er Kharkiv Kunstmuseum brudt i brand efter et russisk droneangreb, oplyser guvernøren Oleh Synehubov. Museet, der indeholder 25.000 kunstgenstande fra både ukrainske og russiske kunstnere, er新世纪.

I andre nyheder er 21-årige mand fra Varde idømt fire et halvt års fængsel for salg af 1,8 kilo kokain og besiddelse af 19 kilo hash. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Høiby, er tiltalt for 40 lovovertrædelser inklusive mishandling, vold, narkotikaovertrædelser, trusler og fire voldtægter, og domsafsigelsen forventes mandag. Sosu-medarbejdere Anna og Cecilie fremhæver vigtigheden af at se mennesket før misbruget.

Ukrainepræsident Volodymyr Zelenskyj ønskede USA's præsident Donald Trump tillykke med fødselsdagen på tal til ham, hvor de drøftede fred og USA's støtte til Ukraine. Endvidere er der rapporter om en helikopterkollision i Rio de Janeiro, hvor en helikopter styrtede ned på en parkeringsplads ved en elbilsforhandler, og 20 elbiler brød i brand, og Oliver Tree var i byen til en verdensturné. I Missouri i USA er 12 mennesker omkommet ved et flystyrt kort efter afgang fra Butler Memorial Airport.

Tyskland møder Curacao ved VM i fodbold, og der er artikler om sekslyst i parforhold





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