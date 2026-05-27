Russisk advarsel og dagens begivenheder

Rusland opfordrer udlændinge til at forlade Kyiv før angreb. Danske borgere fortæller om deres overvejelser. Samtidig præsenteres andre nyheder om sport, kongehuset og internationale forhold.

Det russiske udenrigsministerium har opfordret udlændinge i Kyiv til at forlade byen, inden voldsomme angreb rammer. Ifølge russiske myndigheder vil der blive udført omfattende militære operationer mod den ukrainske hovedstad.

TV 2s korrespondent har talt med flere danskere, der fortsat opholder sig i Kyiv. En af dem, Lars Nielsen, der arbejder som humanitær medarbejder, fortæller, at han ikke har tænkt sig at rejse. Han siger: Jeg føler mig tryg, og jeg har en forpligtelse til at hjælpe. En anden dansker, Mette Hansen, studerende, overvejer at forlade byen, men har svært ved at få transport.

Hun siger: Det er urokkeligt at skulle forlade alt, men jeg vil ikke risikere mit liv. Advarslen kommer efter flere nattige angreb mod Kyiv, hvor to personer blev dræbt og adskillige såret ifølge borgmester Vitalij Klytjko. Samtidig har USA's udenrigsminister Marco Rubio udtalt, at USA vil forsøge at indgå en god aftale med Iran, men ellers håndtere situationen på anden vis. Han understreger, at diplomatiet får en reel chance, før andre muligheder overvejes.

I sportsverdenen vandt Jonas Vingegaard sin fjerde etapesejr i Giro d'Italia, denne gang i den lyserøde førertrøje. Han kørte suverænt fra alle konkurrenter på 16. etape. Kong Frederik blev fejret på sin 58-års fødselsdag med dronning Mary og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine på balkonen på Amalienborg. Kronprins Christian deltog i Royal Run og gav et interview om sin rolle som kronprins.

En storkeunge i Smedager blev reddet efter at være blevet viklet ind i et reb. I Aarhus undersøger kommunen rapporter om krager, der angriber mennesker i Riis Skov. For første gang er der lanceret nationale anbefalinger til svømmefærdigheder af TrygFonden, SvømDanmark, DGI og Dansk Skoleidræt. I Kina har massive oversvømmelser kostet flere menneskeliv, og en bro kollapsede under skybrud.

En østrigsk paraglider overlevede et fald efter at være blevet ramt af et lille fly i luften. Endelig blev der kun brudt én verdensrekord ved de såkaldte Enhanced Games, som var tænkt som olympiske lege med doping, men sejrherrerne var atleter uden dopingbrug. Disse begivenheder tegner et billede af en verden i bevægelse, med både drama og glæde





Kremls magtsystem rystet: Hvem styrer Rusland?Kremls magtsystem rystes af spekulationer om et muligt magtskifte. Pro russiske krigsbloggere stiller spørgsmål ved ledelsen i Kreml, og flere kommentatorer peger på Sergej Kirijenko som en af de mest magtfulde personer i Kreml.

