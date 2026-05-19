Russian Military Strategies Transforms After Shaheddrone Attacks in Ukraine

The text highlights the ongoing battle between Russia and Ukraine, discussing the Russian military's use of Shaheddrones and their increased effectiveness in hitting Ukrainian targets. The text also features an expert discussion on the tactics used by Russia to enhance their attacks and the constant technological and military evolution in the conflict.

Under store dele af krigen har Rusland terroriseret Ukraine med en frygtet selvmordsdrone, hvor elakhederne efter Shaheddrone - og missilangreb på den ukrainske storby Kharkiv er blevet bedre til at håndtere, mens Vladimir Putins strategi med at ændre måderne at angribe på på, har fået tabstal til at falde.

Udmeldingen af eksperter som Karl Rosander, direktør i Nordic Air Defence som har udviklet droner og droneforsvar, men samarbejdet med folk i Ukraine, var at netop den type droner er udviklet af Iran og distribueret videre til Rusland, som siden har udviklet dronetypen, så den passer specifikt til krigen i Ukraine. Rusland's fremgangsmåde er blevet ændret til at angribe når det er overskyet og flyve inde i skyerne, så man ikke kan se dronerne, hvor succesraten for at ramme ukrainske mål ikke er klar.

Det sætter gang i en konstant udvikling mellem det teknologiske og militære, med afgørende betydning at sikre, at man er klar over og beredskab til den seneste udvikling





