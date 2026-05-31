Russian Agency Claims Ukrainian Drone Hit Zaporizhzhia Nuclear Plant, IAEA Advises Against Attacking Nuclear Facilities

The Russian Atom Energy Agency claims that a Ukrainian drone hit the Zaporizhzhia nuclear plant in Ukraine, while the International Atomic Energy Agency advises against attacking nuclear facilities. The incident resulted in an explosion and a hole in the wall of a turbine hall at the plant, but no damage to the primary equipment. The plant, Europe's largest, has been controlled by Russia since March 2020, and several attacks have occurred near the plant during the war, raising concerns about a potential nuclear accident.

Ruslands atomenergiagentur hævder, at drone, der ramte Zaporizjzja-værket i Ukraine , var ukrainsk. En russisk soldat holder vagt uden for atomkraftværket Zaporizjzja. En angrebsdrone har lørdag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og er eksploderet.

Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone. At det skulle være tilfældet, afviser Ukraines militær, som kalder påstanden for 'endnu et propagandakneb'. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for Rosatom, Aleksej Likhatjev. Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) skriver lørdag aften i et opslag på X, at agenturet er blevet underrettet om hændelsen.

Ved den pågældende del af frontlinjen var der ingen aktive kampe i forbindelse med hændelsen, og der blev ikke anvendt våben. Atomkraftværket Zaporizjzja er Europas største. Det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020 - kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Flere gange i løbet af krigen har der været angreb tæt på værket, hvilket har skabt bekymring for, at der vil ske en atomulykke.

Vi er ét skridt nærmere en hændelse, der højst sandsynligt kan påvirke livet selv hos dem, der bor langt fra Rusland og Ukraine, og som tror, at de er i fuldstændig sikkerhed, advarer chefen for Rosatom. Før krigen producerede værket omkring en femtedel af Ukraines elektricitet. Men det har været lukket, siden russiske styrker overtog det i 2022. Atomkraftværket har dog fortsat brug for strøm til at opretholde køle- og sikkerhedssystemerne, der forhindrer reaktorerne i at nedsmelte





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia Drone Nuclear Plant Explosion Hole In The Wall International Atomic Energy Agency Russian Atom Energy Agency International Humanitarian Law Nuclear Facilities Electricity Production War Russian Invasion Of Ukraine Nuclear Accident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Alvorlig eskalering': Rumænien tager fat i Rutte efter dronestyrt | NyhederI nat styrtede en drone ned i et lejlighedskompleks i en rumænsk grænseby nær Ukraine.

Read more »

Russisk drone styrtet i Rumænien, sårer civile og eskalerer spændingerEn russisk drone er brudt ind i Rumænien og ramte et tætbefolket område, hvor den eksploderede og sårede to personer. Hændelsen har fået stærk reaktion fra NATO, EU og andre europæiske lande, der beskriver den som en uansvarlig eskalation. Rumænien har sendt F-16-fly og underrettet NATO, mens NATO og EU udtrykker solidaritet med Rumænien og fordømmer Rusland.

Read more »

Flere nyheder: Storebæltsbro, drone, fødevarecheck og boksekampFra næste uge vil der være dobbeltrettet trafik og korte lukninger på Storebæltsbroen om natten. En drone fra et angreb på Ukraine trængte ind på rumænsk grund, hvilket Nato og EU fordømte. Omkring 500.000 børnefamilier får automatisk udbetalt fødevarecheck på 2.500 eller 5.000 kr. Dina Thorslund skal bokse mod Cherneka Johnson om fire VM-bælter i august.

Read more »

Rumænien ramt af vildfaren krigsdrone - præsident kalder til krisemødeEn vildfaren drone fra krigen mellem Ukraine og Rusland slog i nat ned i en boligblok i den rumænske by Galati. Præsident Nicușor Dan holdt krisemøde i sikkerhedsrådet og kritiserede dem, der undskylder Rusland. Ruslands generalkonsul er erklæret persona non grata, og konsulatet skal lukke.

Read more »