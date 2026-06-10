Rusland udvider militærbaser og øger kampstyrker langs grænserne til Norden og Baltikum, hvilket har ført til advarsler om en potentiel trussel. For svars minister Jeppe Bruus (S) fastslår, at Danmark allered er i gang med en massiv modernisering af sit forsvar og vil ikke overstige de planlagte investeringer. Ifølge kilder fra efterretningstjenester er de næste et til tre år de mest farlige med hensyn til en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO. BRUUS understreger, at situationen skal tages alvorligt og at Danmark har truffet politiske beslutninger om at styrke forsvaret. Målet er, at Danmark senest i 2030 kan varetage sin egen sikkerhed inden for rammerne af NATO.

Rusland udvider sin militær e tilstedeværelse langs grænserne til Norden og Baltikum og intensiverer sin opmålning. Ifølge DR's dækning er Rusland 人了 en militær oprustning, der har været fokus for international opmærksomhed.

For svars minister Jeppe Bruus (S) udtaler dog, at denne udvikling ikke påvirker Danmarks egen forsvarsplaner, da der allerede er en massiv modernisering i gang. BRUUS understreger, at Danmark allered har iværksat en betydelig forstærkning af sine militære kapaciteter og derfor ikke vil øge udgifteryder ud over de allerede planlagte niveauer.

Ifølge dokumentaren 'Krigsplan Europa', som DR har produceret efter samtalers med kilder fra de nordiske efterretningstjenester, Forsvaret og NATO, russisk militær kapacitet er ved at nå et punkt, hvor de kan udføre et angreb mod et NATO-land i Europa inden for kort tid. Kilderne advare om, at de næste et til tre år bliver de mest farlige perioder med hensyn til risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO.

Bruus bekræfter denne trusselsvurdering og påpeger, at en hybrid krig allerede er i gang. Han tilføjer, at trusselsniveauet er højere end nogensinde før, hvilket motiverer en accelereret oprustning af det danske forsvars. BRUUS undlader at bruge ordet 'bekymret', men fremhæver nødvendigheden af at tage situationen alvorligt. Han understreger, at regeringen allered har truffet politiske beslutninger om massive investeringer i forsvaret.

Danmark er en del af NATO, som er en af garanten for europæisk sikkerhed, men BRUUS mener, at europæiske lande også må styrke deres egne forsvarskapaciteter. Han sætter et mål om, at Danmark senest i 2030 skal være i stand til at varetage sin egen sikkerhed, samtidig med at landet fortsætter med at støtte NATO-alliancen. Sammenfatende er han overbevist om, at Europa står stærkt, men at der er behov for yderligere styrkelse.

Arbejdet med at nå disse mål er allerede i gang, ifølge forsvarsministeren





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