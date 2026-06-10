Den russiske ambassadør i Danmark afviser DR's påstande om rusisk krigsforberedelse, kritiserer NATO's øgede militær tilstedeværelse og peger på europæisk oprustning som trusselskilde.

Vladimir Barbin har siden 2019 fungeret som Rusland s ambassadør i Danmark , og han benægter kraftigt, at Moskva forbereder sig på en offensiv krig mod europæiske NATO ‑lande.

I en skriftlig udtalelse til Danmarks Radio (DR), som kom frem i forbindelse med den nye DR‑dokumentar "Krigsplan Europa", afviser Barbin den påstand, at Rusland i den nærmeste fremtid vil iværksætte angreb mod et eller flere NATO‑medlemsstater. Han beskriver de danske og øvrige europæiske påstande som forsøg på at skabe frygt og forvirring, så NATO‑ og EU‑lande kan retfærdiggøre deres egne militære oprustninger i nærvold med Rusland.

Barbin understreger, at de militære aktiviteter, som NATO udfører langs Østersøen, er rettet mod at sikre den vestlige blok og ikke er defensive i deres natur, og han anklager Europa for at true Ruslands nationale sikkerhed ved at øge forsvarsbudgetterne og placere mere avanceret krigsmateriel tæt på de russiske grænser





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rusland NATO Østersøen Militær Oprustning Danmark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wilhelm Conrad Röntgen opdagede X-strålenDen tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen opdagede en mystisk, usynlig stråle, som let kunne passere gennem den menneskelige krops bløddele, men blev bremset af knoglerne. Han kaldte den nye stråle for 'X'. I januar det følgende år offentliggjorde han sine opsigtsvækkende resultater, og de gik øjeblikkeligt verden rundt. Det var klart, at den medicinske videnskab var ændret for altid.

Read more »

Estland ønsker at handle ud fra virkelighed, ikke frygt, i forhold til RuslandEstlands udenrigsminister Margus Tsahkna udtaler, at Estland kender russerne godt og skal.handle ud fra virkelighed, ikke frygt. Han kommenterer Ruslands påståede præsident Vladimir Putins forsøg på at presse vestlige lande, samt Ruslands beskyldninger om, at Baltikum og Finland tillader Ukraine at bruge deres luftrum. Tsahkna kalder beskyldningerne for fake news og understreger vigtigheden af vestlig enhed og klar kommunikation om røde linjer.

Read more »

Ukendt kvinde skal bisættes: - Det her er ikke den rigtige afslutningTirsdag kunne TV MIDTVEST fortælle nyt i sagen om den kvinde, der i januar 2025 blev fundet død på en mark i Thy. Selvom man stadig ikke har identificeret hende, skal kvindens lig ikke længere opbevares på retsmedicinsk institut, fordi politiet har taget alle de nødvendige prøver. Derfor skal hun nu bisættes. -...

Read more »

Ruslands atomtrusler: Viceudenrigsminister åbner for brug af atomvåbenRuslands viceudenrigsminister Mikhail Galuzin siger, at Rusland er klar til at bruge alle midler, herunder atomvåben, for at sikre sikkerheden i unionsstaten med Belarus. Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen vurderer, at truslerne er et tegn på pres og afskrækkelse, men at et atomangreb fortsat er usandsynligt blandt andet på grund af Kinas holdning.

Read more »