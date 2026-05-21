Rundtårnets kuppel er blevet restaureret og bliver hejst tilbage på sin plads i toppen af tårnet. Projektet er blevet udarbejdet af en gruppe af arkitekter og ingeniører, der har arbejdet sammen for at sikre, at hele projektet følger de nøjagtige krav, der er angivet i den gamle bygning.

Det er en del af en større renovering af bygningen, der også omfatter restaurering af andre dele af tårnet.

Projektet er blevet udarbejdet af en gruppe af arkitekter og ingeniører, der har arbejdet sammen for at sikre, at hele projektet følger de nøjagtige krav, der er angivet i den gamle bygning. Projektets mål er at sikre, at bygningen er i god stand og kan fortsætte med at være en del af byens historie. Projektet er blevet finansieret af en række lokale virksomheder og organisationer, der er interesserede i at beskytte byens historie og arkitektur.

Rundtårnets kuppel er blevet restaureret med en vægt på tre ton og bliver hejst tilbage på sin plads klokken 12. Det er en stor opgave, der kræver stor omsorg og forsigtighed. Projektets leder har sagt, at de er meget taknemmelige over støtten fra lokalbefolkningen og virksomhederne, der har hjulpet med at finansiere projektet. Projektet er også blevet støttet af en række lokale politikere, der har været involveret i projektet siden begyndelsen.

De har arbejdet sammen med projektets ledelse for at sikre, at projektet følger de nøjagtige krav, der er angivet i den gamle bygning. Projektets ledelse har også sagt, at de håber, at projektet vil være en del af byens historie og vil fortsætte med at være en del af byens arkitektur





