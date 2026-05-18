Rummel i Telenor Park i spurvebalje: Hejsa alle sammen, som kan lide at syges

Efter en uge med koldt vejr for årstiden er varmere luft på vej tilbage til Danmark. I løbet af denne uge ventes et højtryk at etablere sig over Europa, hvilket åbner for en strømning af varmere luft sydfra. Hvis varmen får ordentligt fodfæste på kontinentet, kan temperaturenache 25 grader.

Hvis varmen får ordentligt fodfæste på kontinentet, peger flere prognoser på, at temperaturen i Danmark kan nærme sig 25 grader op mod pinsen. Dermed kan årets første meteorologiske sommerdag komme i spil, selv om det fortsat er usikkert, hvor højt temperaturen når op. Foreløbig er der vejrudsigt for regn og byger i Danmark indtil torsdag, men herefter forventes det tørre og stabile vejr. Indtil sommerfornemmelserne for alvor tager over byder starten af uge 21 på flere dage med ustadigt vejr.

Ugens flotteste vejr ser på belejlig vis ud til at ramme samtidig med pinseweekenden. Et højtryk ventes at etablere sig over Europa fra på fredag, hvilket vil dæmpe bygeaktiviteten og give bedre plads til solen. Der er dog fortsat usikkerhed i prognoserne om, hvor i landet varmen topper, og hvor højt temperaturerne reelt bliver. Runder temperaturen 25 grader, vil det være årets første meteorologiske sommerdag. Det var tæt på tidligere i maj





