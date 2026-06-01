Rumænske og italienske arbejdere blokerer byggepladsen for det nye OUH i Odense

En gruppe på omkring 50 rumænske og italienske arbejdere har blokeret byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital (OUH) i Odense. De mangler løn, efter at det firma, de arbejdede for, Techno Build, er gået konkurs. Byggeriet af det nye OUH har virksomheden OHGT som totalentreprenør, og de er hyret til opgaven af Region Syddanmark.

Det nye OUH er blevet blokeret af rumænske og italienske arbejdere, som mangler løn fra det firma, som hyrede dem. En virksomhed går konkurs, og nu mangler de tidligere ansatte løn. Det er en historie, som ikke er ny på det danske arbejdsmarked, og som nu gentager sig i Odense. Her har en gruppe på omkring 50 rumænske og italienske arbejdere løn til gode, som de ikke kan få udbetalt.

De arbejdede alle sammen for firmaet Techno Build, som var blevet hyret til at arbejde på byggeriet af det nye Odense Universitetshospital (OUH). Firmaet er nu gået konkurs, og arbejderne mangler en måneds løn. - Vi har ikke råd til at købe mad. Vi vil bare have vores løn, og så vil vi rejse hjem, har en af arbejderne, Ionut Cimpueso, udtalt.

Formand for 3F Bygningsarbejderne Fyn, Torben Knudsen, har været i kontakt med de fagligt aktive, der blokerer byggepladsen. Han fortæller, at de blokerende agter at opretholde blokaden, indtil de får deres løn. - Vi forstår deres frustration, og selvfølgelig skal hovedentreprenøren på pladsen være deres ansvar bevidst. De skal have den løn, som de har ret til, siger han.

Byggeriet af det nye OUH har virksomheden OHGT som totalentreprenør. De er hyret til opgaven af Region Syddanmark, hvilket vil sige, at det er offentlige penge, der bruges på projektet. Men da opgaven er på mere end 40,3 millioner kroner, foreskriver EU's udbudsregler, at opgaven skal sendes i udbud i hele Unionen. Derfor er mange af virksomhederne på byggepladsen spækket med udenlandske arbejdere.

Det er tidligere set, hvordan de udbudsregler kan lede til dårlige arbejdsforhold eller manglende løn på byggepladser, selv hvis de er betalt af det offentlige. Et skolebyggeri for Københavns Kommune i Birkerød havde en sag, som minder meget om den nuværende i Odense. Her gik et murerfirma konkurs uden at betale sit sjak deres løn. Det ledte til, at sjakket strejkede.

Efter blokaden blev indledt den 27. maj, var OHPT hurtige til at komme til forhandlingsbordet. Dog ville de kun give arbejderne halvdelen af deres løn samt først give dem et job på pladsen fra den 8. juni. De tilbyder os, at vi kan få et job om to uger - og halvdelen af vores løn. Men inden da skal vi tage hjem og komme igen den 8. juni, og så vil de betale os.

Det vil gutterne ikke finde sig i. De stoler ikke på dem, udtaler Ionut Cimpueso videre. Derfor er blokaden fortsat. Ifølge Torben Knudsen er der fortsat forhandlinger samt en kurator indeover, som er ved at gøre boet fra Techno Builds' konkurs op. Forhåbningen er stadig, at arbejderne i sidste ende får deres løn





