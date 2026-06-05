Rubio hylder dansk-amerikansk venskab i grundlovsdagshilsen

USAs udenrigsminister Marco Rubio har sendt en venskabelig hilsen til Danmark til anledning af Grundlovsdagen, hvilket markerer 225 års diplomatiske forbindelser, på et tidspunkt, hvor forholdet er anspændt på grund af Trumps krav om Grønland.

I en tid præget af politiske spændinger har USA s udenrigsminister, Marco Rubio , sendt en uventet venskabelig hilsen til Danmark i anledning af Grundlovsdag en. Denne gestus kommer i en periode, hvor forholdet mellem Danmark og USA har været anspændt siden Trumps administration trådte til i januar 2025.

Rubios hilsen, afgivet på vegne af den amerikanske ambassade i Danmark, markerer 225 års venskab og uafbrudte diplomatiske forbindelser mellem de to lande. I sin erklæring understreger Rubio det fælles engagement i transatlantisk sikkerhed og regional stabilitet, og han priser Danmarks rolle i Arktis, dets vedvarende bidrag til sikkerheden samt landets innovationsånd. Han fremhæver også, at samarbejdet ud over sikkerhedsområdet fortsat udvides gennem handel og investeringer, som bidrager til den lange venskab.

Denne positive udtalelse kommer kun få dage efter, at Rubio under en kongreshøring blev spurgt, om han var klar over, at Grønland er en del af det danske kongerige. Det understreger den fortsatte diplomatiske udfordring, idet Danmark og USA flere gange har haft anledning til at sætte forholdet på prøve på grund af Trumps krav om at overtage Grønland.

Trods disse spændinger synes Rubios hilsen at være et forsøg på at bekræfte den historisk stærke alliance og diplomatisk forbindelse, der har bestået i over to århundreder





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