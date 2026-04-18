Royale Tvillinger Konfirmeret: Prins Vincent og Prinsesse Josephine Træder Ind i Ny Æra

B.T. præsenterer et eksklusivt fotogalleri fra prins Vincent og prinsesse Josephines konfirmation i Fredensborg Slotskirke. Se billeder af kongefamilien, faddere og gæster, og få et unikt indblik i den store dag.

I hjertet af Fredensborg herskede en særlig atmosfære lørdag, da de unge royale tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, trådte ind i en ny fase af deres liv under deres konfirmation. Fredensborg Slot skirke dannede den storslåede ramme om ceremonien, der samlede den danske kongefamilie samt udvalgte gæster for at fejre denne betydningsfulde begivenhed. B.T.

s fotograf, Bax Lindhardt, var på pletten hele dagen og fangede uforglemmelige øjeblikke, der nu præsenteres i et eksklusivt galleri. Billederne vidner om både højtidelighed og glæde, og de giver et unikt indblik i, hvordan den kongelige familie oplevede dagen. Efter den kirkelige handling blev tvillingerne og deres nærmeste modtaget på Fredensborg Slot. Her stod dronning Margrethe klar til at tage imod dem, en gestus der understregede den tætte familiebånd. Prinsesse Marie, der er fadder til prinsesse Josephine, delte et varmt gensyn med sin niece, et øjeblik der udstrålede kærlighed og støtte. Blandt de fremtrædende gæster var den spanske kong Felipe, som havde en særlig rolle som fadder til prins Vincent. Hans tilstedeværelse understregede de tætte diplomatiske og personlige forbindelser mellem de europæiske kongehuse. Kong Felipe udvekslede en kærlig hilsen med dronning Mary, hvilket indikerer en fortsat stærk relation. Prinsesse Josephine blev fanget i et øjeblik, hvor hun nysgerrigt spejdede mod horisonten, måske efter flere ankomne gæster, mens resten af familien allerede bevægede sig ind på slottets pompøse områder. Efter konfirmationen samledes hele kongefamilien til et officielt gruppebillede. Kong Frederik og dronning Mary benyttede lejligheden til at besvare et par spørgsmål fra B.T., hvilket gav medierne et sjældent indblik i deres tanker og følelser omkring dagen. Kongehusets kommunikationsafdeling spillede en aktiv rolle i at hjælpe prins Vincent og prinsesse Josephine med at finde deres pladser forud for deres allerførste store, fælles interview. Dette markerede et vigtigt skridt for tvillingerne, der nu offentligt trådte ind på den internationale scene som konfirmander og fremtidige tronarvinger. Billederne fra denne dag vil uden tvivl blive husket som et historisk øjeblik i dansk kongelig historie, et vidnesbyrd om tradition, familie og den kongelige families fortsatte relevans i det moderne samfund. Bax Lindhardts evne til at indfange både de store øjeblikke og de mere intime detaljer har skabt en dybdegående visuel fortælling om prins Vincent og prinsesse Josephines konfirmation, en dag fyldt med både ceremoni, personlige relationer og offentlig opmærksomhed. De mange billeder illustrerer den glæde og stolthed, der prægede familien, samtidig med at de viser den royale families evne til at navigere i både personlige og offentlige ansvarsområder med ynde og værdighed. Det er en påmindelse om den arv og det ansvar, der følger med at være en del af et monarki, og hvordan disse traditioner fortsat formes og videreføres gennem generationer





