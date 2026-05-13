Royal Run: Kongelig løb med engelsk navn kritiseret

DR-vært Anne Sophia Hermansen konfronterede kong Frederik med kritikken af det kongelige løb 'Royal Run's' engelske navn. Løbet har år efter år skabt national løbefest, men løbet har også gennem årene fået kritik for sit navn. For hvorfor har et kongeligt, dansk løb ikke et dansk navn? Det spørgsmål har DR-vært og kulturkommentator Anne Sophia Hermansen konfronteret kong Frederik med.

Flere har gennem årene brokket sig over, at det kongelige løb ' Royal Run ' har et engelsk navn . DR-vært Anne Sophia Hermansen konfronterede kong Frederik med kritikken, fortæller hun.

Løbet 'Royal Run' med kong Frederik i spidsen har år efter år skabt national løbefest, men løbet har også gennem årene fået kritik for sit navn. For hvorfor har et kongeligt, dansk løb ikke et dansk navn? Det spørgsmål har DR-vært og kulturkommentator Anne Sophia Hermansen konfronteret kong Frederik med. I programmet fortæller Sørine Gotfredsen, at hun i Ringkøbing var blevet konfronteret med et stort 'Royal Run'-skilt, fordi løbet i år kommer til byen.

Kong Frederik, kronprins Christian og prins Vincent under Royal Run i København sidste år. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Men dernæst græmmes hun over, at de her to engelske ord som helt malplacerede fremmedlegemer står på det her gamle torv og nærmest understreger knæfaldet for det engelske sprog, lyder det fra Gotfredsen i podcasten. Anne Sophia Hermansen erklærer sig enig i kritikken og fortæller, at hun har konfronteret kong Frederik med sit synspunkt.

Jeg mødte faktisk på et tidspunkt kong Frederik og stod og beklagede mig over, at det hed Royal Run, forklarer Anne Sophia Hermansen i podcasten. Til B.T. uddyber hun, at samtalen fandt sted under åbningen af udstillingen 'Kongebarn' på Koldinghus sidste år. Han og Mary var til stede, og de gik bare og hilste på gæsterne.

Jeg snakkede så kort med ham, og jeg spurgte, hvorfor de ikke havde kaldt det for 'Kongeløbet', og han sagde, at det navn var taget. Jeg kunne bidrage med 'Regentræset' eller 'Kongens efterfølger'. Så grinede han og gik videre, fortæller Anne Sophia Hermansen. DR-værten mener, at det generelt er en uskik, hvordan utallige danske institutioner efterhånden for engelske navne - og særligt Kongehuset bør have et særligt ansvar for at passe på det danske sprog, mener hun.

De har en forpligtelse til at værne om sproget, og det har dronning Margrethe også gjort til alle tider. Vi er et lille folk og de eneste i verden, der taler det her sprog, så vi skal da lægge os i selen for at fremhæve det særlige, lyder det fra Hermansen. En hurtig googlesøgning viser, at et uformelt løb dedikeret til kong Frederiks fødselsdag den 26. maj netop kalder sig 'Kongeløbet'.

Alle de tre damer i podcasten er dog enige om, at navnet bør ændres uanset, og Anna Libak har da også et alternativt forslag: B.T. har rakt ud til Kongehuset for at få et officielt svar på, hvorfor løbet hedder 'Royal Run', men her henviser man til Royal Run-organisationen. Efterfølgende har B.T. kontaktet Royal Run for at få svar på, hvorfor løbet har netop dét navn, men det har ikke været muligt for organisationen at give et svar i skrivende stund





