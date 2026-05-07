Rotteplage i Gaza: En voksende sundhedskrise i krigens murbrokker

En massiv invasion af gnavere truer nu millioner af mennesker i Gaza, mens ødelagt infrastruktur og ekstrem varme skaber perfekte forhold for skadedyr.

Sommeren nærmer sig, og mens stigende temperaturer normalt forbindes med ferie og glæde, bringer varmen en ny og skræmmende dimension af lidelse til befolkningen i Gaza .

For de mange tusinde familier, der allerede lever under umenneskelige forhold, betyder varmen nemlig, at en usynlig men aggressiv fjende er vågnet: en massiv invasion af rotter og skadedyr, som nu spreder sig i hele enklaven. Historierne fra felten er hjerteskærende. En mor fortæller om den rædsel, hun oplevede, da hendes spædbarn, Youssef, pludselig vågnede med skrig af smerte midt om natten.

I teltets dybe mørke kunne hun knap se noget, før hun tændte lommelygten på sin telefon og opdagede, at barnets ansigt var dækket af blod. Youssef var blevet bidt i kinden af en rotte, mens han sov. Nu må det lille barn modtage behandling i en tremmeseng, men han er desværre langt fra det eneste offer. Også den fireårige Mayseen har mærket konsekvenserne af krisen.

Hendes mor, Samah al-Daabla, beskriver, hvordan de blev vækket klokken to om natten af datterens skrig. Da lyset blev tændt, flygtede rotterne, og Mayseen lå med en blodig og svulmet hånd. Selvom hun fik en stivkrampevaccination, kæmpede hun i flere dage med høj feber og opkastninger, hvilket blot understreger den sårbarhed, som børnene i området befinder sig i. Årsagen til denne eksplosion i antallet af gnavere er direkte knyttet til krigens ødelæggelser.

Siden krigens udbrud er der blevet skabt enorme mængder murbrokker, anslået til omkring 61 millioner ton, hvilket svarer til volumen af omtrent 25 Eiffeltårne. Disse enorme bunker af beton og murbrokker, kombineret med voksende mængder af uopsamlet affald og de stigende temperaturer, har skabt et ideelt paradis for rotter og mus. Dyrene finder både skjul og føde i ruinerne, og de gnaver sig vej gennem de tynde telte, som fungerer som boliger for de fordrevne.

Sabah Maarouf, en beboer i det centrale Gaza, beskriver, hvordan hendes telt er blevet gennemhullet af rotter, der flår presenningen i stykker hver eneste nat. Det handler ikke kun om boligen, men også om overlevelse; når familier forsøger at gemme små mængder ris eller mel, vågner de ofte op til, at skadedyrene har ødelagt maden, hvilket gør situationen endnu mere desperat i en tid med ekstrem fødevaremangel. De sundhedsmæssige konsekvenser af denne rotteplage er potentielt katastrofale.

Selvom et enkelt bid ikke nødvendigvis er livstruende i sig selv, bærer gnavere på en række farlige sygdomme, som kan spredes via bid, rifter, urin, ekskrementer og lopper. Dette kan føre til alt fra alvorlige hud- og luftvejssygdomme til blodinfektioner og madforgiftning. I et område, hvor sundhedssystemet allerede er på randen af totalt sammenbrud, er risikoen for epidemier enorm, da der ikke er kapacitet til at behandle store mængder syge mennesker.

FN-organisationer rapporterer, at gnavere eller skadedyr er synlige på op mod 80 procent af de steder, hvor fordrevne familier opholder sig. Det betyder, at omkring 1,45 millioner mennesker i Gaza i øjeblikket er direkte påvirket af denne hygiejniske krise. Den humanitære situation kompliceres yderligere af, at Israel har nægtet internationale medier adgang til Gaza siden oktober 2023. Informationerne og billederne, vi ser, er derfor resultatet af et tæt samarbejde mellem internationale mediehuse og lokale journalister inde i enklaven.

Mens UNICEF's vicerepræsentant for Palæstina, Ettie Higgins, understreger behovet for en massiv indsats for at håndtere affald og reparere ødelagte rørledninger og spildevandsanlæg, forsøger det israelske forsvarsorgan COGAT at løse problemet gennem mindre tiltag. De har blandt andet givet tilladelse til, at humanitære organisationer kan bringe omkring 1.000 rottefælder og 10 ton pesticider ind i området. Men for befolkningen i teltene føles disse tiltag som dråber i havet sammenlignet med omfanget af den katastrofe, der udfolder sig i murbrokkerne





