Roskilde Festival får nye artister efter aflyste koncerter

To oprindelige bookinger på Roskilde Festival er aflyst: rapperne Bia og Jim Legxacy. De erstattes af det danske postpunkband Iceage og den australsk-ghanesiske rapper Genesis Owusu. Læs mere om de nye navne og resten af festivalens program.

Roskilde Festival har fået to nye navne på sin plakat, efter at to oprindelige bookinger er aflyst. Den amerikanske rapper Bia og den britiske rapper Jim Legxacy skal ikke optræde på årets festival.

Bia udtaler i en erklæring, at det knuser hendes hjerte, og hun undskylder til sine europæiske fans for, at hun ikke kan tilbringe sommeren med dem. Hendes aflysning skyldes uforudsete omstændigheder, som gør det umuligt for hende at deltage. Hendes plads på scenen tages af det danske postpunkband Iceage, som nu spiller på Eos-scenen onsdag den 1. juli klokken 17.

Iceage er et velkendt navn på den danske musiks scene, og de har netop udgivet deres nye album 'For Love and Grace & the Hereafter', som har fået positive anmeldelser internationalt. Bandet har tidligere optrådt i forbindelse med Roskilde Festivals Summer Days koncept i 2021, da selve festivalen blev aflyst på grund af coronapandemien. Den anden erstatning er den australsk-ghanesiske rapper Genesis Owusu, der erstatter Jim Legxacy på Lagune-scenen fredag den 3. juli klokken 20.

Owusu er en stjerne i opstigning og bringer sin unikke blanding af rap, soul og funkelementer til festivalen. Roskilde Festivals musikprogram er stadig solidt med store navne som The Cure, Gorillaz og Zara Larsson som hovednavne. Blandt de danske artister, der skal spille, finder man Tessa, Tobias Rahim, Malk de Koijn og tv-2. De første fire dage af festivalen er opvarmningsdage, hvor der er en mere afslappet atmosfære og mindre kendte navne på de mindre scener, før hovedprogrammet starter.

Festivalen går af sted på Dyrskuepladsen i Roskilde og forventes at tiltage flere tusinde besøgende. Programmet spænder over et bredt musikalsk spektrum, fra postpunk og rap til pop og fusion, og sikrer en alsidig oplevelse for alle deltagere. Dette års udfordringer med aflyste artister er en del af festivalens håndtering af den post-pandemiske virkelighed, hvor flytninger og afbud fortsat er en risiko.

Iceages og Genesis Owokus tilføjelse er sett som positive justeringer, der faktisk kan tiltrække et nyt publikum og variere programmet yderligere. Iceage kommer med deres intense og melankolske lyd, mens Owusu tilfører en mere dansbar og soulfuld energi. Begge artister har et stort europæisk potentiale, og deres præsentation på Roskilde kan fungere som et springbræt til endnu større international succes. Festivalens evne til at tilpasse sig og finde erstatninger understreger dens rolle som en af Europas førende musikevents.

Selvom nogle fans sikkert bliver skuffet over aflysningerne, lover de nye tilføjelser spændende eksisterende koncerter. Den samlede programopsætning, inklusiv de mindre scener og aktiviteter uden for musikken, vil forhåbentlig skabe en uforglemmelig oplevelse for alle deltagere. Roskilde Festival er kendt for sin brede og modige booking, og dette års program er ingen undtagelse. Det bliver en fest, der fejrer musikken i alle dens former og samler mennesker fra hele verden





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