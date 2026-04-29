Roskilde Byråd vedtager lokalplan for stadionopgradering og andre vigtige nyheder

Et flertal i Roskilde Byråd har vedtaget en lokalplan for opgradering af stadionet, hvilket åbner vejen for større fodboldkampe. Samtidig bringer vi andre vigtige nyheder, herunder samarbejde mellem Italien og USA om stjålne antikviteter, udfordringer i Søværnet, stigende oliepriser og ulveangreb i Danmark.

Et flertal i Roskilde Byråd , bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF, har i aften vedtaget en lokalplan, der åbner vejen for en opgradering af det nuværende stadion.

Borgmester Tomas Breddam (S) udtrykker stor lettelse over beslutningen og kalder det en milepæl i arbejdet med at sikre et større stadion. Ifølge Divisionsforeningen er der specifikke krav til stadioner for at kunne afholde 1. divisions- og superligakampe, herunder plads til mindst 6.000 tilskuere. Det nuværende stadion i Roskilde har kun plads til 4.400 tilskuere, hvoraf kun omkring 500 er siddepladser. Opgraderingen er derfor afgørende for at kunne tiltrække større fodboldkampe til byen.

I mellemtiden er det gamle stadion begyndt at forfalde, da der har været holdt igen med renoveringer, mens man ventede på en beslutning om fremtiden. I en anden sag har Italien og USA samarbejdet om at opspore stjålne genstande, og en række antikviteter er nu på vej tilbage til Italien. Samtidig forventes det, at både Trumps særlige udsending til Grønland og USA’s ambassadør i Danmark vil deltage i en erhvervsmesse i Nuuk i næste måned.

Ifølge et internt, fortroligt dokument, som DR har fået adgang til, mangler hver femte menig soldat og hver sjette sergent ombord på Søværnets fregatter. Dette skaber udfordringer for Søværnets operative evne. I økonomiske nyheder bemærker chefstrateg hos Nykredit, Frederik Engholm, at usikkerheden omkring krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser forhindrer en rentenedsættelse. Han forklarer, at de kraftige energiprisstigninger trækker amerikansk inflation op, især gennem dyrere benzin.

En udstilling om en dansk prinsesse og russisk kejserinde viser, hvordan det russiske styre igen bruger den kejserlige fortid i sin fortælling, siger en lektor. Olieprisen fortsætter sin stigning og nåede i dag et niveau på 119 dollar pr. tønde europæisk Brent-råolie, hvilket er det højeste niveau siden Iran-krigen brød ud og siden juni 2022, ifølge Bloomberg News.

Naturstyrelsen har undersøgt to tilfælde af døde ponyer i Egtved syd for Vejle, hvor en ulv mistænkes for at have angrebet og spist dem. Christian Qvortrup fra Naturstyrelsen bekræfter, at tandhuller og bidemærker tyder på, at en ulv står bag angrebene. Den ene pony var kun to uger fra at skulle fole, da den formodes at være blevet angrebet natten til onsdag. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har talt i telefon med USA's præsident, Donald Trump, i mere end halvanden time.

Ifølge Putins rådgiver, Jurij Usjakov, var samtalen venlig, direkte og professionel. Putin fordømte weekendens attentatforsøg mod Trump, og Trump bekræftede samtalen, hvor Putin tilbød hjælp i konflikten om Irans atomprogram, men Trump bad Putin i stedet om at fokusere på at løse krigen i Ukraine. Budgetchefen i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, Jules Hurst, oplyser, at krigen i Ukraine har kostet milliarder, primært på ammunition. Det er første gang, at der kommer et officielt estimat over prisen på krigen.

Forårssolen bringer ikke kun fugle og issælgere i bevægelse, men også landets beredskaber. Foråret er sæson for brande forårsaget af ukrudtsbrændere. På Fyn har der i dag været fire brande forårsaget af ukrudtsbrændere, og i april er der i alt blevet registreret 14 brande. Fyns Politi opfordrer til forsigtighed og minder om, at man kan blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, hvis man starter en brand med en ukrudtsbrænder.

Syv familier til ofre, der blev dræbt eller såret ved et masseskyderi i Canada, har sagsøgt OpenAI og dets administrerende direktør, Sam Altman. Familierne anklager OpenAI for at have ignoreret den 18-årige gerningsmands bekymrende interaktioner med ChatGPT. Postdoc Mads Vestergaard bemærker, at konspirationsteorier spredes med lynets hast og er kommet for at blive. En indisk rigmand er parat til at redde 80 flodheste i Colombia, som myndighederne overvejer at tillade kontrolleret jagt på. Flodhestene blev importeret til Colombia af Pablo Escobar i 1980'erne





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kong Charles besøger USA: Et symbolsk øjeblik i en tid med globale udfordringerKong Charles og dronning Camilla er ankommet til USA for et statsbesøg, der markerer 250-året for USA’s løsrivelse fra britisk styre. Besøget finder sted under spændte forhold mellem de to lande, men der er håb om, at det kan bløde relationerne op. Samtidig er der fokus på en tragisk ulykke i et tivoli og de seneste udviklinger i krigen i Iran.

Read more »

Donald Trump evakueret efter skyderi i Washington – Kong Charles på statsbesøg i USAUSA's præsident Donald Trump blev evakueret efter et skyderi under korrespondentmiddag i Washington, mens Storbritanniens kongepar Charles III og dronning Camilla ankommer til USA for et vigtigt statsbesøg. Samtidig satte en kenyanisk løber verdensrekord ved London Marathon.

Read more »

– men direktør og ejer nyder et godt glas i Amsterdam: 'Gør grin med kunderne'Samtidig med at elselskabet har fået hverveforbud og skylder kunderne formuer, deler ledelsen feriebilleder fra en solskinsbådtur.

Read more »

Kongeparret er rejst – mens Kongeskibet pludselig dukker opKong Frederik og dronning Mary er smuttet på en privat tur til udlandet. Samtidig er Kongeskibet pludselig dukket op i Sverige.

Read more »

Putin bekræfter støtte til Iran, men Rusland har andre hensynVladimir Putin understregede Ruslands fortsatte støtte til Iran under et møde i Sankt Petersborg. Samtidig viser det seneste år, at Rusland også har andre hensyn i international politik. En uformel alliance mellem Rusland, Kina, Nordkorea og Iran, der deler fælles målsætninger og modvilje mod USA og den eksisterende verdensorden, er blevet styrket.

Read more »

Europa ramt af historiske skovbrande og diverse nyhederEn rapport viser rekordstore skovbrande i Europa i 2025, samtidig med at der rapporteres om attentatforsøg mod Trump, kong Charles' besøg i USA, sportsnyheder, personlige historier og politiske udtalelser.

Read more »