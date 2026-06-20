Ronaldinho gør ikke comeback: Afviser spilstatus for Ravenna

Tidligere fodboldstjerne Ronaldinho vil ikke spille officielt for Ravenna i Serie C som først antaget. Klubben bekræfter, at 46-årige Ronaldinho kun skal fungere som marketingmenneske, og at hans karriere er slut som aktiv spiller.

Den tidligere brasilianske verdensstjerne Ronaldinho gør ikke comeback på fodboldbanen i officiel regi. Brazilian former football star Ronaldinho gestures ahead of the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Haiti at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026.

(Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) Mauro Pimentel/AFP/Ritzau Scanpix Problemet er bare, at det ikke passer. Det siger klubbens vicepræsident Ariedo Braida til mediet Corriere Romagna - Braida var med til at hente Ronaldinho til AC Milan i sin tid, og det er herfra, de to kender hinanden. Ronaldinho vil spille en marketingkamp for os, men han vil ikke spille for Ravenna i Serie C i næste sæson.

Han er 46 år, men jeg ville stadig ønske, han var klar til at spille. Han var et fænomen og en vidunderlig spiller, jeg har et vidunderligt forhold til ham siden min tid i AC Milan, men han kommer ikke til at spille i Serie C, lyder det fra Braida. Ronaldinhos Wikipedia-side er allerede opdateret med Ravenna på listen over klubber, han har repræsenteret. Brasilianeren spillede senest i 2015 for brasilianske Fluminense.

Og det bliver altså også hans hidtil sidste officielle kamp i karrieren. Ronaldinho opholder sig lige nu i USA, hvor han følger VM, og her spekuleres det i, at han kan blive involveret i Ravennas trøjelancering





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ronaldinho Ravenna Serie C Comeback Fodbold Marketing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere integrationsminister udtaler sig om død af terrordømt Said MansourEfter dødsfaldet i et marokkansk fængsel af den tidligere danske statsborger Said Mansour, der blev dømt for terror, har politikerne og offentligheden reageret. Den tidligere integrationsminister Brigitte Klintometer Jensen har offentliggjort sin holdning på Facebook og understreget, at hun ikke vil savne ham. Debatten om hans eftermæle fortsætter, selv efter hans død.

Read more »

Landsret afviser forvaring til 'manden på cyklen' | NyhederØstre Landsret har i dag skærpet straffen i en sag om grooming, stalking, brud på tilhold og blufærdighedskrænkelse mod fem drenge på Vestsjælland.

Read more »

Thomas Nystrøm holdt arbejde i SF hemmeligt for tidligere arbejdsgiverDanmarks Naturfredningsforening var ikke bekendt med Thomas Nystrøms konsulentarbejde for SF.

Read more »

DR-dokumentar kritiseres for 'sensationslyst' og 'mikrofonholderi for Kreml'DR afviser kritik af dokumentarserien 'Krigsplan Europa'.

Read more »