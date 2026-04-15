Rolls-Royce SMR-aftale baner vejen for britisk atomkraft

Storbritannien underskriver aftale om små modulære reaktorer (SMR'er), hvilket bringer landet tættere på at opføre et nyt atomkraftværk. Aftalen, som er indgået mellem GBE-N og Rolls-Royce SMR, markerer en vigtig milepæl i landets bestræbelser på at styrke sin energiforsyning og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. En endelig investeringsbeslutning forventes i 2029.

Storbritannien tager et skridt nærmere atomkraft med underskrevet SMR -aftale Den første aftale for små modulære reaktorer ( SMR 'er) i Storbritannien er underskrevet, hvilket baner vejen for potentielt at opføre et nyt atomkraftanlæg. Aftalen, som er indgået mellem GBE-N og Rolls-Royce SMR , markerer en vigtig milepæl i landets bestræbelser på at styrke sin energiforsyning og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Projektet, der er planlagt til at blive opført på en ø ud for Wales' kyst, repræsenterer et betydeligt fremskridt i retning af at udnytte SMR -teknologiens potentiale. Den underskrevne aftale har en maksimal varighed på 14 år og sigter mod at sikre, at programmet opfylder alle lovmæssige krav og hjælper GBE-N med at sikre en endelig investeringsbeslutning for Storbritannien s første SMR 'er. En endelig investeringsbeslutning forventes at blive truffet i 2029.

Aftalen udgør en vigtig del af Storbritanniens strategiske plan for at opnå energisikkerhed og reducere CO2-udledningen. Rolls-Royce SMR forventes at spille en central rolle i projektet. De involverede parter har siden aftalens indgåelse arbejdet intenst for at færdiggøre kontrakten, hvilket åbner døren for næste fase af programmet. Projektet vil sandsynligvis kræve betydelige investeringer, men det forventes også at generere tusindvis af arbejdspladser og stimulere økonomisk vækst i regionen. Med fokus på at bringe Siemens tilbage på banen med atomkraft sammen med Rolls-Royce, understreges en vilje til at Europa skal kunne mere selv, særligt inden for energisektoren. Det er essentielt at bemærke, at en endelig beslutning synes at være en formalitet, og at processen er målrettet. Diskussioner om byggepriserne og kapitalomkostninger er allerede i gang, og det er blevet vurderet, at prisen for Rolls-Royces design forventes at være 47 millioner kroner/MWe for den første reaktor, hvorefter prisen forventes at falde til 40 millioner kroner/MWe for serieproducerede reaktorer.

Udviklingen af atomkraft i Storbritannien finder sted på et tidspunkt, hvor mange lande verden over fokuserer på at opnå klimamål og overgå til mere bæredygtige energikilder. SMR-teknologien tilbyder en række fordele sammenlignet med traditionelle atomkraftværker, herunder mindre størrelse, modularitet og potentiale for hurtigere konstruktionstider. Selvom der stadig er udfordringer forbundet med atomkraft, herunder spørgsmål om affaldshåndtering og sikkerhed, ser mange eksperter SMR'er som en lovende løsning til at imødekomme stigende energibehov og reducere klimapåvirkningen. Klimarådet vurderer et interval på 4,6 til 7,9 GW effektmangel i 2040, og for at dække denne mangel er der behov for en vis investering i kapacitet med gasturbiner og gasmotorer. Der findes også alternative løsninger som biogas, der tilbyder en mere bæredygtig tilgang, selvom omkostningerne er marginalt højere end fossile løsninger. Investeringer i vedvarende energikilder og lagringsteknologier er fortsat afgørende for at sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning i fremtiden. Diskussionen om energi, atomkraft og SMR'er er blevet mere aktuel, og med den nye aftale er der nu lagt op til en interessant udvikling indenfor atomkraft i Storbritannien





