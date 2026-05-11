Rollespil kan være både sjovt og fornuftigt i mange sammenhænge – forud for sin fars død

Den norske rigmand Stein Erik Hagen inviterede sine børn til at spille rollespil forud for sin død for at forberede dem på fremtiden. Han mente, at det var klogt at tale alt igennem inden et dødsfald i familien og at det kunne være en god øvelse for hans familie, især da tingene allerede var fordelt, omend ret ulige.

Rollespil kan være både sjovt og fornuftigt i mange sammenhænge – inden en jobsamtale, en svær samtale og åbenbart også forud for sin fars død.

Sidstnævnte er i hvert fald hvad den norske rigmand Stein Erik Hagen, der grundlage supermarkedskæden Rimi, inviterede sine børn til forud for sin død. Der har nærmere været tale om generalprøven 'Far døde i går', hvor han inviterede sine fire børn hjem for at forberede dem på fremtiden.

"Jeg vil sidde lidt på sidelinjen, mens børnene diskuterer, hvad de vil lave. Jeg tænker ikke på begravelser og den slags, men på forretninger," sagde han. Videre uddybede Stein Erik Hagen, at han mente, at det var klogt at tale alt igennem inden et dødsfald i familien.

"Hvordan begravelsen skal håndteres, hvordan tingene skal fordeles, hvem der skal gøre hvad og overtage hvad," sagde han og tilføjede: "Jeg tror, at denne øvelse vil gå godt i min familie, især da tingene allerede er fordelt, omend ret ulige. " De fire børn Nina Camilla Hagen, Caroline Marie Hagen Kjos, Carl Erik Hagen og Nicolai Stang Hagen har nemlig ikke fået lige meget af arven.

Den næstældste Caroline Marie Hagen ville således "helt sikkert få mere end de andre," sagde han dengang.

"Kort sagt: Dengang var det kun Caroline, der var interesseret i forretningen. Men de andre er da ikke ligefrem arveløse," lød det





