Rockwool's Russian factories now supply military equipment, despite Danish exit

Rockwool, a Danish insulation manufacturer, still owns its four factories in Russia but has no influence on the country's current situation. The Danish company has written off the value of its Russian assets to zero. The company is now focusing on developing related business areas, one of which is the military industry.

Med andre ord ejer Rockwool stadig sine fire fabrikker i Rusland, men har i dag ingen indflydelse på, hvad der foregår i landet, og det danske selskab har nedskrevet værdien til et rundt nul.

Med den nuværende situation i byggebranchen – som er Rockwools primære marked – er det nødvendigt at udvikle beslægtede forretningsområder. Det militærindustrielle kompleks er et af dem, siger Timur Amirov, der blev direktør efter det danske selskab mistede kontrollen. DR Nyheder har bedt Rockwool i Danmark om en kommentar til, at fabrikkerne i Rusland nu skal have Putins tropper som kunde.

Vi læser de samme artikler og pressemeddelelser som andre om vores fabrikker i Rusland – som vi ikke længere har kontrol over. Men udover medieomtalen, har vi ingen viden om tingenes tilstand. Det var ventet, at det russiske datterselskab nu ville begynde at levere til det russiske militær, efter at det danske datterselskab blev smidt uden for døren i begyndelsen af året. I februar kunne DR fortælle, at datterselskabet, Rockwool LLC, havde doneret store pengebeløb til det russiske militær.

Blandt andet vil der blive indkøbt 40 kamprobotter – Impuls M. Nu tager det russiske selskab endnu et skridt. Af pressemeddelelsen fremgår det, at selskabet vil investere 10 milliarder rubler – lige over 800 millioner kroner – i at omlægge sin produktion. I forbindelse med pressemeddelelsen har DR Nyheder bedt om en kommentar fra Rockwool til oplysningerne om atomubådene.

Vi er bekendt med, at der tidligere, og før 2022, har været salg gennem distributører af vores civile maritime skibsprodukter til den russiske flåde. Produkterne var dengang importeret fra Europa. Det har vi også tidligere kommunikeret. Det er blevet undersøgt af Erhvervsstyrelsen, der ikke fandt det kritisabelt og den sag blev i øvrigt dengang flittigt dækket i medierne med vores aktive deltagelse. Vi stoppede importen ved krigsudbruddet i 2022





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Rockwool Russian Factories Military Equipment Military Industry Donation To Russian Military Investment In Military Production Supply Of Military Equipment To Russian Milita Supply Of Maritime Products To Russian Militar Investment In Military Production Investment In Military Production Investment In Military Production

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