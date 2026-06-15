Rockstjerne i stormvejr og dramatiske VM-øjeblikke

Rod Stewart aflyser koncert og ses til VM-kamp - fans raser. Tyskland viser respekt for Curaçao, dommer undersøges for håndtegn, Sverige vinder stort, og Elfenbenskysten sikrer sen sejr.

VM-slutrunden har budt på både dramatik og kontroverser, og flere historier har skabt overskrifter. Den skotske rocklegende Rod Stewart er kommet i stormvejr efter at have aflyst en koncert i Californien på grund af bihulebetændelse, men kort tid efter blev set på lægterne til Skotlands VM-kamp mod Haiti.

Fans raser over, at han prioriterede en fodboldkamp frem for sin optræden, og sagen har fået ekstra næring, da Stewart selv delte sine rejseplaner på sociale medier. I et klip sagde han: Så flyver vi til Boston for at se Skotland i VM, inden han sang med sine sønner: Intet Skotland, ingen fest! Imens sad rockstjernen på tribunen med lange glas og forsøgte at komme sig efter sygdommen, men utilfredsheden blandt fans er stor.

På banen bød aftenen også på store følelser. Tyskland knuste Curaçao med hele 7-1, men efter kampen så man et smukt øjeblik, hvor spillere fra begge hold samledes i midtercirklen længe efter slutfløjt. Curaçao vil for altid huske deres første VM-kamp og første VM-mål, og tyskerne viste stor respekt for historiens mindste VM-nation. En anden kontrovers opstod, da den australske dommer Shaun Evans undersøges for et håndtegn under kampen mellem Tyskland og Curaçao.

I et klip fra VAR-rummet lavede han et omvendt OK-tegn, der kan symbolisere hvidt overherredømme. Sagen efterforskes nu, og det kan få konsekvenser for dommeren. Sverige fik en perfekt VM-start med en storsejr på 5-1 over Tunesien, og holdets store profil Yasin Ayari stjal overskrifterne. Ayari, der har rødder i Tunesien, nægtede at juble, da han scorede to drømmemål mod landet, hvor hans far er født og opvokset.

Hans far havde specifikt bedt ham om at give noget tilbage til de blå-gule, og Ayari efterkom ønsket. Kampen lignede længe en nulløsning mellem Elfenbenskysten og Ecuador, men i allersidste sekund satte indskifterne fart. Manchester Uniteds Amad Diallo fortsatte sin vilde stime på landsholdet og sendte sejrsmålet i kassen. Det var hans femte scoring i seks kampe i store turneringer for det stolte afrikanske land.

VM-slutrunden har dermed allerede budt på både kontroverser, store følelser og uforglemmelige øjeblikke





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