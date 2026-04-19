Robotter løber om kap med mennesker i Beijing halvmaraton

Over 100 menneskelignende robotter dystede i et halvmaraton i Beijing mod 12.000 mennesker. Vinderrobotten, udviklet af Honor, slog verdensrekorden for halvmaraton med næsten syv minutter, hvilket understreger den hastige udvikling inden for robotteknologi drevet af kunstig intelligens.

I dag fik vi svar på, hvorvidt robotter kan dyste mod mennesker. Mere end 100 menneskelignende robotter deltog i et halvmaraton i den kinesiske hovedstad Beijing, side om side med 12.000 menneskelige løbere.

Den vindende robot, kaldet Lightning, blev udviklet af det kinesiske smartphone-selskab Honor. Den krydsede målstregen på imponerende 50 minutter og 26 sekunder. Dette er næsten syv minutter hurtigere end den nuværende verdensrekord for halvmaraton, som indehaves af Jacob Kiplimo fra Uganda, der satte tiden 57 minutter og 20 sekunder i marts.

Det er dog vigtigt at bemærke, at de fleste robotter ikke formåede at gennemføre løbet, som rapporteret af nyhedsbureauet Reuters. Sidste år var den hurtigste robot tidsmæssigt en del langsommere, da den brugte hele to timer og 40 minutter på distancen.

Søren Peter Johansen, faglig leder på Teknologisk Institut, forklarer den hurtige udvikling med kunstig intelligens. Han fremhæver, at kunstig intelligens er en central drivkraft bag træningen og udviklingen af disse robotter. Selvom selve løbet kan betragtes som en gimmick, peger Johansen på et større potentiale for de menneskelignende robotter. I fremtiden kan de afløse mennesker i sektorer som industrien og plejesektoren.

I modsætning til tidligere år navigerede næsten halvdelen af de deltagende robotter denne gang selvstændigt på ruten, uden fjernstyring. Honor-holdet tog alle tre podiepladser, og deres robotter, der kørte selvstændigt, slog verdensrekorder. Du Xiaodi, en ingeniør fra Honor og en del af holdet bag den vindende robot, oplyser, at robotten har været under udvikling i et år.

For at efterligne menneskelige eliteløbere er robotten udstyret med ben på 90 til 95 centimeter. Den benytter også en flydende kølingsteknologi, som Honor anvender i deres egne smartphones.

Beijings femårsplan for 2026-2030 har som mål at 'rette sig mod videnskabens og teknologiens frontlinjer', hvilket inkluderer acceleration af udviklingen af humanoide robotter og deres anvendelser, ifølge nyhedsbureauet AP. I et relateret DR-program, Horisont, dykker Asien-korrespondent Philip Róin ned i Kinas robotteknologi, og tager seerne med på en fabrik, der producerer sexdukker med kunstig intelligens, samt hjem til en familie, hvor en AI-hund tager sig af børnene, mens forældrene er på arbejde





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

International flådeallianse på vej mod Gaza for at bryde blokadenEn global flådealliance med over 100 skibe og 1000 deltagere fra mere end 100 lande sætter kurs mod Gaza for at bryde Israels blokade. Aktivisten Tara Adler, der er jødisk og opvokset i Danmark, deltager i initiativet for at vise solidaritet med palæstinenserne.

Read more »

Schweizisk Ishockeylandstræner Fyret Efter Brug Af Falsk Vaccinecertifikat – Fransk Skuespiller DødPatrick Fischer, landstræner for Schweiz' mest succesfulde ishockeyæra, er blevet fritstillet efter at have indrømmet brug af et falsk vaccinecertifikat ved vinter-OL i Beijing. Dette har udløst en tillidskrise i forbundet. Samtidig er den franske skuespiller Nathalie Baye død i en alder af 77 år efter en lang karriere og fire César-priser. Tv-vært og influencer Tobias Hamann logger af sociale medier efter kritik af hans bog 'Influenza'.

Read more »

Heste sat i karantæne efter stævne: Nu er rideskole lukket minimum en månedEn smitsom hestesygdom er lige nu i omløb i Nord- og Midtjylland. Det har betydet, at minimum 100 heste er sat i karantæne.

Read more »

Dansk ishockeytalent til Finland, svømmerekorder og VM-sølv til SchweizArtiklen dækker flere sportsnyheder: den danske ishockeyforsvarer Malte Setkov skifter til finske JYP, svømmeren Frederik Riedel Lentz sætter ny dansk rekord i 100 meter fri, og den schweiziske ishockeylandstræner Patrick Fischer stopper efter en succesfuld æra.

Read more »

Løbende robotter overhaler mennesker til halvmaraton i BeijingDen hurtigste af de robotter, der søndag deltog i halvmaraton i Beijing, kom i mål på under 51 minutter.

Read more »