Robotfejemaskine AMR-Sweeper klar til test: Fra blade til sne

Alf Olsen har udviklet en robotfejemaskine, AMR-Sweeper, der kan klare alt fra blade til sne. Maskinen er inspireret af racerbiler og 3D-printning og bruger roterende børster til at feje affald og ukrudt. Nu skal de første robotter testes i virkeligheden.

AMR-Sweeper ligner en robotplæneklipper, men i stedet for knive har den roterende børster. Den er designet til at feje blade og affald sammen, fjerne alger, mos og ukrudt og desuden rydde sne om vinteren. Illustration: O-Robotics. Denne innovative maskine er resultatet af Alf Olsens tanker om at løse problemet med det evige havearbejde, og den er nu klar til at blive testet i virkeligheden.

Med inspiration fra racerbiler, hjemmeprintede 3D-komponenter og utallige timer på YouTube, har Alf Olsen, der er uddannet bygningsingeniør, udviklet en robotfejemaskine, der kan klare en lang række opgaver. \Frustrationen over årstidernes konstante udfordringer i haven var startskuddet. Fejning af nedfaldne blade, den stadige kamp mod ukrudt og rensning af fliser for alger og mos hvert år, gav Alf Olsen en idé. Han ønskede sig en alt-i-en-robot, der selv kunne vedligeholde belagte udendørsarealer uden brug af hverken kemikalier eller varme. Inspirationen til maskinen kom fra eksisterende robotter, som robotplæneklippere og robotstøvsugere. \Den nye robotfejemaskine er designet til at være en effektiv og miljøvenlig løsning på udendørs vedligeholdelse. Den bruger roterende børster til at feje affald og blade sammen og er dermed i stand til at håndtere en bred vifte af materialer. Designet er inspireret af en kombination af forskellige teknologier og metoder, herunder elementer fra racerbiler og 3D-printning. En bruger har kommenteret på en video af maskinen og påpeget, at det er vigtigt at undersøge, hvordan maskinen samler affaldet op. En anden kommenterer og foreslår at se på 'StarLock' låse-mekanismen fra Fein og Bosch, som inspiration til maskinens smarte låsemekanismer.





