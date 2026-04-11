Robotfejemaskine AMR-Sweeper: Fejer blade, fjerner ukrudt og rydder sne

En ny robotfejemaskine, AMR-Sweeper, er udviklet til at klare forskellige opgaver inden for udendørs vedligeholdelse, lige fra at feje blade og fjerne ukrudt til at rydde sne. Den er udviklet af Alf Olsen, en bygningsingeniør, der blev inspireret af frustration over traditionelt havearbejde.

AMR-Sweeper ligner en robotplæneklipper, men i stedet for knive har den roterende børster. Den er designet til at feje blade og affald sammen, fjerne alger, mos og ukrudt og kan endda klare snerydning om vinteren. Inspirationen til denne innovative maskine kommer fra en række forskellige kilder, herunder racerbiler og hjemmeprintede 3D-komponenter. Alf Olsen, der er uddannet bygningsingeniør, er manden bag denne banebrydende opfindelse.

Han har brugt utallige timer på at finpudse designet og udviklingen, og nu er de første robotter klar til at blive testet i virkeligheden.\Idéen til AMR-Sweeper opstod ud fra en frustration over det evige havearbejde, især arbejdet med at fjerne blade, ukrudt og rense fliser for alger og mos. Alf Olsen ønskede en løsning, der kunne vedligeholde belagte udendørsarealer uden brug af kemikalier eller varme. Han blev inspireret af eksisterende robotter som robotplæneklippere og robotstøvsugere og spurgte sig selv, hvorfor der ikke fandtes en robot, der kunne klare terrasserensning. Resultatet er AMR-Sweeper, der er designet til at være en alsidig og effektiv løsning til vedligeholdelse af udendørs arealer.\Der er også blevet rejst spørgsmål omkring affaldshåndteringen. En potentiel løsning kunne være at udstyre robotten med en opsamlingsmekanisme, som en støvsuger, der kan suge affaldet op og deponere det i en beholder. Dette kunne være en ekstra funktion, der er praktisk i forhold til at håndtere blade, skodder og papir på flisearealerne. Designet af robotten ser ud til at være robust og effektivt, men det er vigtigt, at den er i stand til at klare jobbet perfekt. Ellers vil den ikke leve op til forventningerne og være pengene værd. Den kunne også udstyres med et system til sammenpresning af affaldet, eller måske anvende høstbindegarn til at samle det. Uanset løsningen er målet at gøre udendørs vedligeholdelse nemmere og mere effektivt. Der henvises til forskellige løsninger, der kan tilføjes til robotten for at forbedre dens funktioner og brugervenlighed. Brugerne er spændte på at se resultaterne og hvor effektivt robotten kan håndtere forskellige opgaver





