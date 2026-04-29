Robot vinder bordtenniskampe mod erfarne amatørspillere: Et gennembrud for robotteknologi

Forskere har udviklet en robot, der kan vinde bordtenniskampe mod eliteamatører. Dette gennembrud viser, hvordan kunstig intelligens kan håndtere komplekse og hurtigt skiftende situationer i den virkelige verden.

Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på, hvad anden forskning på området viser, og vi henviser altid til den oprindelige kilde, så du selv kan dykke ned i detaljer og forbehold. En af de seneste fremskridt inden for robotteknologi er udviklingen af robotten 'Ace', som er designet til at spille bordtennis mod mennesker. I nogle tilfælde har Ace endda vundet kampe mod erfarne amatørspillere.

Dette er et betydeligt gennembrud, da bordtennis er en kompleks sport, der kræver hurtige beslutninger, fart og præcision. Robotten er udstyret med avancerede systemer, der kan registrere bolden, aflæse spin og udføre slag i realtid. Ifølge forskerne viser dette, at robotter er ved at blive bedre til at håndtere opgaver i den virkelige verden, ikke kun i computerspil. Tidligere har kunstig intelligens vundet over mennesker i spil som skak, men fysiske sportsgrene er langt mere komplekse.

Ace blev testet mod eliteamatører, der har trænet i mere end 10 år og spiller omkring 20 timer om ugen. I forsøget vandt robotten tre ud af fem kampe, hvilket er bemærkelsesværdigt. Ifølge robottekniker Peter Dürr, direktør for Sony AI i Zürich og projektleder for Ace, viser denne forskning, at en robot faktisk kan vinde i en konkurrencesport og matche eller overgå menneskers reaktionstid og beslutningstagning.

Robotten er opbygget af flere dele, der gør, at den kan registrere bolden, træffe beslutninger og udføre slaget i realtid. Den registrerer bolden med et synssystem, der også kan aflæse spin, hvilket er afgørende for at returnere bolden korrekt. Robotten returnerede omkring 75 procent af boldene med spin, hvilket er en betydelig forbedring sammenlignet med tidligere robotter. Ace blev også testet mod professionelle spillere, hvor den endnu ikke var på samme niveau, men alligevel vandt enkelte sæt.

Resultaterne viser, at robotter er ved at blive bedre til at håndtere komplekse og hurtigt skiftende situationer i den virkelige verden. Dette gennembrud handler om mere end bare bordtennis. Det viser, hvordan kunstig intelligens kan opfatte, træffe beslutninger og handle i komplekse situationer. Forskerne peger på, at dette er et vigtigt skridt fremad for robotteknologi og kunstig intelligens.

