Roadpricing på dagsordenen: Kan vejafgifter løse trængselsproblemet?

Efter to års forsøg med 3.000 bilister debatteres effekten af kørselsafgifter intenst. Skal roadpricing bremse trængslen, eller er det blot en kompleks skatteopkrævning?

Resultaterne af det omfattende danske forsøg med kørselsafgifter er nu endeligt landet, efter at et politisk flertal i 2020 ønskede at undersøge, om roadpricing kunne dæmme op for den massive trængsel på de danske veje. I løbet af en toårig periode har knap 3.000 bilister deltaget i projektet, hvor man har overvåget og analyseret, hvordan forskellige prismodeller for kørsel påvirker den enkelte bilists adfærd i hverdagen.

Formålet har været at skabe et evidensbaseret grundlag for fremtidens mobilitetspolitik, men debatten om emnet er fortsat intens og præget af vidt forskellige holdninger til både miljø, økonomi og social retfærdighed. En central del af diskussionen handler om, hvorvidt generel vejafgift blot er et redskab til at øge statens provenu, eller om det reelt kan mindske trængslen. Kritikere påpeger, at mange borgere i provinsen er tvunget til at bruge bilen, da den offentlige transport ikke er et reelt alternativ. Samtidig peger andre på, at en differentieret afgift kunne være et effektivt værktøj, hvis man kombinerede det med incitamenter for cyklister. Der eksisterer også en vedvarende teknisk debat om elbilernes reelle klimaaftryk i forhold til dieselbiler, hvor beregninger af CO2-udledning fra produktion versus daglig drift spiller en stor rolle. Mens nogle mener, at elbilen hurtigt indhenter sin miljømæssige fordel, er der andre, der argumenterer for, at fyldte biler – uanset drivkraft – er den mest effektive måde at reducere det samlede energiforbrug på. Politisk set udfordres løsningsmodellerne af den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder forventer øget fleksibilitet og fysisk fremmøde på kontorerne, hvilket modvirker tendensen mod samkørsel og hjemmearbejde. Der efterlyses derfor mere holistiske løsninger, såsom bedre byplanlægning og decentralisering af arbejdspladser, fremfor komplekse afgiftssystemer, der rammer bredt og uretfærdigt. Debattører foreslår alt fra belønningsordninger for cyklister i byerne til målrettede betalingsringe, fremfor en landsdækkende model, der risikerer at belaste de borgere, som i forvejen er pressede af lange pendlerafstande. Diskussionen står således midt imellem ønsket om en grønnere transportsektor og behovet for en pragmatisk tilgang, der tager højde for hverdagens logistik for børnefamilier og pendlere over hele landet





